崔志万进军MLB世界大赛…韩国野手首次实现该成就. October. 19, 2020 07:42. by 金培中 wanted@donga.com. 坦帕湾魔鬼鱼队所在的崔志万(29岁)将踏上“梦想的舞台”世界大赛(WS)的舞台。由此，崔志万也成为进军美国职棒大联盟(MLB)世界大赛的韩国棒球野手第一人。 18日，坦帕湾魔鬼鱼队在美国加利福尼亚州圣迭戈Petco公园体育场举行的美国联盟冠军赛(ALCS)第7场比赛中，以4比2击败了休斯敦太空人队。在本轮系列赛中取得3连胜后，以3连败的成绩坐上过山车的坦帕湾队以4胜3负的成绩，时隔12年再次进入了世界大赛。坦帕湾队将与亚特兰大勇士队和洛杉矶道奇队之间的胜者争夺俱乐部成立后的首个世界大赛冠军奖杯，目前战成3比3平的后面两支球队将于19日展开第7场决胜战的争夺。坦帕湾队2008年在世界大赛上曾以1胜4负的成绩败给了费城费城人队，遗憾获得亚军。 在“失败=赛季结束”的重要比赛中，作为5号击球手兼1垒手首发出场的崔志万在进攻中取得了3次有效击球、2个安打、1个四坏球上垒、得1分的成绩。在本队以3比0领先的第6局下半局，他作为首发击球手出场，并击出中前安打后成功得分，帮助球队4比0领先。考虑到第8局上半局休斯敦队再拿下2分，紧追不舍，这是锁定胜局的重要“一击”。 在1垒防守中，崔志万以“一字马”接球成为话题，当天他展示了灵活的防守。在第5局上半局球队防守轮次，面对3垒手乔伊•温德尔的高传球，他没有将脚踏入1垒，而是伸展身体接球，成功将对方跑垒员出局。 坦帕湾魔鬼鱼队的主力击球手崔志万是继金炳贤(41岁)、朴赞浩(47岁，以上退役)、柳贤振(33岁，多伦多)之后，第4位晋级世界大赛的韩国棒球选手。如果坦帕湾队能最终获得世界大赛冠军，将成为继2001年在亚利桑那队、2004年在波士顿队夺冠的金炳贤之后，历史上第二位戴上世界大赛冠军戒指的韩国全美职业棒球联合会运动员。 崔志万在仁川东山高中毕业后，于2009年18岁时加入西雅图水手队，在5年的美职棒小联盟中吃着含泪的面包，后来先后效力于洛杉矶天使队、纽约洋基队、密尔沃基队，并于2018年落户坦帕湾队。虽然背上一旦对方派出左手投手出场机会消失的“半拉子”选手的污名，但他始终没有放弃，在进入季后赛后，终于明确地表现出了自己的存在感。在与休斯敦一战之前，以踩踏垃圾桶的庆祝动作表现出斗志的他在首次出场的ALCS上，以0.385(13个有效击球，5个安打)、1个本垒打、3个四坏球上垒活跃在球场上。不知不觉间成为坦帕湾队不可或缺的存在的崔志万能否在今年赛季美国职业棒球大联盟的最后一天露出灿烂的笑容？

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