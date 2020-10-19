来我的房间玩吗？通过YouTube~. October. 19, 2020 07:43. by 金基润记者 pep@donga.com. “床上有幼儿园毕业照，书架上有玩具和问题集…….” 不是著名艺人的“线上乔迁宴”。一位10多岁的少女用手机视频摄像机慢慢照着自己的房间，介绍家具和各种物品。有玩具，也有珍惜的乳液。虽然不知道谁会好奇平凡中学生的房间，但人气视频点击量接近100万。 最近在10多岁青少年之间，自己的“房间介绍”内容很受欢迎。介绍房间的YouTuber(油管博主)大部分都是小学生和中学生。就像向来家里玩的朋友说明一样，她们仔细地展示自己房间的方方面面。这并不是为了炫耀。这是互相浏览对方的房间，通过留言共享意见，交换家具和道具的信息的一种在线友情积累，也是装饰房间的游戏。 特别是新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的扩散和由此引发的远程授课的扩大，使学生在家的时间增加，相关游戏人气进一步上升。上传“08年生的常见房间介绍”视频的油管博主“泰元”：“因为新冠疫情，在房间里的时间变长了，自然而然地就想拥有一个漂亮的房间。最近我辈同龄人最关心的是房间装饰和衣服介绍。” 在充满刺激性影像的时代，介绍房间的影像给人一种清淡、纯净的感觉。很难找到恶意回帖。“房间太漂亮了”“想要那样的房间”“这次搬家，能告诉我桌子相关信息吗？”，有很多留言都郑重地要求提供信息。 油管频道“SsonJung-A的一天”的运营者说：“感觉就像写日记一样，愉快地制作视频共享，和同龄朋友对话。”油管博主“我是精灵”说明了制作标准，“虽然影像的趣味也很重要，但是订阅者中也有7、8岁的人，所以不加脏话，没有刺激性。” 只是因为是年幼的学生，所以觉得介绍房间很必要，如果想要准备家具、小物件，父母的许可是必须的。目前念初二的油管博主“谦智”说：“装饰房子的方法就是攒几个月零花钱。结算由父母代为支付，如果不是太贵的产品，有时也会给补贴。”他说，“每天看到的我的房间逐渐变得与众不同，这个过程很有趣，也很有意义。”

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