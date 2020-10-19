特朗普是否急切了？“如果选举败北，有可能离开美国”. October. 19, 2020 07:43. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 到19日，距离美国总统选举还有半个月的时间，在支持率上处于劣势的美国总统特朗普甚至提到了竞选失败时离开美国的可能性，开始凝聚支持层。民主党总统候选人拜登也呼吁支持者不要掉以轻心、要积极参与投票。 特朗普当地时间17日在密歇根州马斯基根游说时指责拜登说：“反美国的左派将抹去美国的历史，抹杀美国的价值，摧毁美国的生活方式。”他称拜登为“政治史上最差的候选人”，并表示，“如果输给这样的他，我可能要离开这个国家。”他在周末也坚持一天访问两个核心竞争州，提高了抹黑攻击的水平。 对此，民主党总统候选人拜登阵营表示，“在核心竞争州中仍然不相上下”，并向支持者发送了要求参与投票的3页纸条。拜登阵营强调：“有关拜登领先的舆论调查数据有可能并不正确”，“我们要像展开追击战一样进行游说。”

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