专栏：第六次灭种即将到来. October. 17, 2020 07:59. . 有个广告叫“英雄的旅程”。美国演员梅丽莎•麦卡西为了守护鲸鱼，乘着摩托艇在海上飞驰。为了阻止伐木，爬上巨大的树。为了守护犀牛被狠狠地整了一顿。短短的广告中很好地融入了保护地球生命的信息。这是韩国汽车公司制作的混合动力车广告。美国经济专刊《福布斯》杂志将该广告选为2017年美国超级碗(Super Bowl)值得关注的广告。 迄今为止，地球历史上曾发生过5次70~95%的生物消失的大灭种事件。美国斯坦福大学的保罗•厄尔利希教授表示，人类或将经历第6次大灭种事件。他的研究小组表示生物种的灭绝速度比预想的要快得多。也就是说，在过去的150年里，灭绝趋势已经达到了此前1万1700年发生的规模。灭绝的物种大都生活在受人类活动影响较大的地区。研究小组主张，这就是人类造成的第六次大灭种发生的证据，也是生物多样性崩溃的开始。 2020年9月，世界自然基金会(WWF)发表了《地球生命报告书2020》。报告书有内容称，地球的生物多样性正在大幅减少。据该报告书显示，从1970年到2016年观察到的哺乳类、鸟类、两栖类、爬行动物及鱼类个体群大小平均减少了68%。WWF美国会长卡特•罗伯茨表示：“随着人类活动的脚步向野生地区扩展，使得无数的野生动物开始灭绝。人类的活动也使气候变化出现恶化，增加了新冠病毒等动物原性传染病的危险”，主张为了人类和动物，应该尽快恢复与大自然的关系。 最严重的是在热带雨林地区以农耕为目的展开的野生动物栖息地破坏，占生物多样性破坏的一半以上。全世界80%的森林砍伐和70%的淡水使用都是以农业为目的的。人类过度使用的土地和水破坏了陆上生物多样性的70%、淡水生物多样性的50%，许多生物在人类改变的环境中几乎无法生存。WWF主张，由于自然破坏，昆虫的个体数和分布正在严重减少，植物的灭种危险与哺乳类的灭种危险相似。 如果多种生物种消失，它们提供的稳定气候、干净的空气和水、农作物受精、预防野生动物感染疾病等就会消失。举个例子吧。 专家们认为，如果蜜蜂消失，通过蜜蜂授粉的果树和蔬菜、谷物生产将减少，人类将因粮食困难和营养失调而死亡。该事例让我们了解到，生物种的减少不仅仅意味着相关生物种类的消失，还会破坏生态界的均衡，最终威胁到整个人类的生存。 在本文开头提及的广告中提到，“要成为环境保护的英雄，不一定非要从困难的事情着手，从简单的事情开始实践环境保护”。让我们大家先从保护环境的小事做起吧。

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