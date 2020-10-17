人类的“寻路本能”创造历史. October. 17, 2020 07:59. by 李浩才记者 hoho@donga.com. 男人真的比女人更会找到路吗？ 男女的能力是否不同，只要一有争论就会出现这个问题。尽管如此，我们还是很难找到科学分析该问题的书。如果阅读客观、冷静地介绍至今研究的书，我们的争论会不会变得更有成效？ 作者以向《纽约时报》《自然》等著名媒体投稿而闻名，他以“脑科学”这一关键词来解决这场争论。书籍基本上以脑科学为基础，但超越弯弯曲曲的大脑缝隙，探险地球的历史和社会现象。以各种事件和争论为例，简单有效地解释了人类寻找道路的本能。最重要的是客观的视线引人注目。不偏向一方，介绍研究结果的同时介绍多种可能性。 首先，作者探讨了与生俱来的猎人“智人”。过去认为，对智人来说，“找路”是其最大的武器。因为要掌握猎物的位置，掌握地形和地物，从战略上进行打猎。此后，人类还以探路能力为基础，创建了文明。伟大的探险家们的寻路能力找到了新大陆，扩大了文明。作者表示，人类的历史本身也许就是人类寻找新道路的过程。 在寻找道路的过程中，大脑会起到什么样的作用，为什么我们会迷路，迷路的人会陷入什么样的恐惧等，这些争论也会解决之中。该书还提出了人类关闭GPS时能得到什么的问题。虽然拥有了智人，但人类会埋葬失去的东西。作者把在地图上寻找道路的过程扩大为“寻找人生道路”的存在论争论。 “我从哪里来？我属于什么地方呢？我要到哪里去? 怎样才能到那里去呢？这些是关于存在和生存的原始问题。”

한국어