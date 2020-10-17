SKT携手Uber攻占国内移动出行市场. October. 17, 2020 07:59. by 申武庆记者 yes@donga.com. SK电讯公司与美国车辆共享企业“Uber Technologies(优步科技股份有限公司)”联手，开始攻占国内移动出行市场。计划推出将出租车、代驾等移动出行服务捆绑在一起使用的订阅型服务，并挑战长期在天上飞的“飞车”，实现差别化。 SK电讯16日表示，15日下午通过董事会表决成立移动出行服务专门企业，并从优步那里吸引到了共1.5亿美元(约1725亿韩元)的投资。 SK电讯将分割一直以来推进T-Map、T-Map出租车等事业的移动出行事业团，于12月29日成立T-Map Mobility株式会社(暂称)。优步将投资5000万美元(575亿韩元)，确保5%至6%的股份。 T-Map Mobility的目标是将T-Map搭载在国内所有车辆上。以T-Map为基础，还会制作停车、广告、保险关联商品、车内结算服务等。公司还计划，将租赁车、车辆共享、出租车、电动滑板、自行车、代驾、停车等捆绑在一起，落实提供打折优惠的“移动出行订阅折扣制度”。通过这一计划，到2025年为止，使公司的销售额达到6000亿韩元，企业价值达到4.5万亿韩元。 同时，双方还决定在明年上半年(1∼6月)设立合作法人，以促进出租车电召事业。优步在这里将投资1亿美元(1150亿韩元)，拥有51%的合作法人股份。服务名称将像“优步T-Map Taxi”一样包含两家公司的整体性。因此，预计将与国内出租车电召第一企业“Kakao Mobility”展开激烈竞争。 SK电讯社长朴正浩(音)表示：“我们的最终目的是提前进入30分钟内实现用飞车在首尔和京畿圈移动的时代。”

한국어