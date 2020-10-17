日本坚定向海洋排放核电站污水的方针，韩国表示“将谋求国际社会合作”. October. 17, 2020 08:00. by 东京=常驻记者 金范锡、崔智善记者 bsism@donga.com,aurinko@donga.com. 日本政府不顾国内外的压倒性反对舆论，事实上已经确定向大海排放9年前因爆炸而停止运行的福岛第一核电站污水。日本主张，“净化并稀释污水的话，就没有安全问题”。但是，当地渔民、韩国等周边国家强烈反对，认为“即使进行再次净化，以现有技术，部分放射性物质也不会被清除”，预计将会引起相当大的风暴。 ○表明速战速决意志的日本……实际放水在两年后 《每日新闻》《读卖新闻》等媒体16日报道称，“政府将在本月底召开会议，正式决定向大海排放污水”。据悉，很有可能在本月最后一周召开阁僚会议的27日或30日。主管部长、经济产业大臣梶山弘志16日在例行记者会上也表示：“不能总是不作决定，放任不管。政府将负起责任，作出结论。” 2011年3月东日本大地震引发爆炸事故后，雨水和地下水流入冷却核反应堆内核燃料的冷却水，福岛每天产生170∼180吨的污水。此前，日本用多核素清除设备（ALPS）将其清除后，一直保管在核电站用地内的储藏罐中。以上月17日为基准，虽然在1040个水槽存放了123万吨，但在2022年10月水槽即将饱和（137万吨）之际，需要尽快处理的必要性增大。 日本为了避免耗资巨大的追加储存、同样是破坏环境争议较大的大气放水，而选择最容易的方法——海洋放水，在避免直接提及的同时展开了幕后舆论战。把通过ALPS过程的水称为“处理水”而不是“污水”，也是其努力的一部分。 去年9月，日本环境大臣原田义昭在因改组内阁而离任仅剩一天之际，在政府相关人士中首次提出向海洋排放。他主张，“除了果断释放的方法之外，别无选择”。日本首相菅义伟也在就任后的9月26日访问福岛，并表示，“希望尽快作为政府来决定‘处理水’处理的方针”。 污染水的实际排放时间预计在本月底最终决定后的两年之后。因为，排放计划需要获得原子能规制委员会的审查和批准，具备排放设备需要相当长的时间。 ○不顾安全隐患，现实上没有阻止的方法 人们之所以对日本的这一计划提出强烈批评，是因为担心其安全性。运营福岛核电站的东京电力对2018年净化完毕的89万吨污水进行了调查，结果显示，高达84%的75万吨污水含有超过排放标准的铯、锶等放射性物质。环境专家们也指出，以目前的技术，即使经过ALPS处理，也无法去除其他放射性物质“氚”。 福岛渔民们15日拜访了经济产业相梶山弘志等，直到前一天为止都反对向大海排放。但是，当政府表明强行推进的意向时，他们却茫然若失。福岛县岩城市一名渔民16日在接受《东亚日报》的电话采访时担心地说：“现实情况是，不能再要求其他国家吃福岛的水产品了”，“这不仅会影响我们，也会影响韩国等周边国家的海域。” 韩国外交部16日表示：“将把保护我国国民的健康和安全作为最优先的标准，密切关注日方的污水处理活动，并寻求以国际社会合作为基础的措施。”此前，韩国政府一直以国务协调室为中心，将相关部门会议提升为副部长级，从泛政府的角度来讨论该问题，但由于没有国际社会的合作，目前处境非常尴尬。政府相关人士表示：“太平洋岛屿国家和美国、加拿大都没有反应。提出问题的只有韩国。”其他国家也向海洋排放污水，因此没有理由阻止。污水排入海洋是相关国家主权的领域，因此很难要求采取特定的方式。有评价认为，向日本施压，要求日本透明公开相关信息才是现实方案。

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