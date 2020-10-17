156公里光速球“哐当”，崔志万成为首位在冠军赛中击出本垒打的韩国人. October. 17, 2020 08:00. by 黃奎引 kini@donga.com. 崔志万(29岁•坦帕湾魔鬼鱼队)在联盟冠军争夺战中击出了本垒打，并由此成为首位在联盟冠军赛中击出本垒打的韩国人。但是坦帕湾队连续两天败给休斯敦太空人队，把进军世界大赛的机会推迟到下一场比赛。 6日，在美国加利福尼亚州圣迭戈Petco公园体育场举行的美国职业棒球大联盟季后赛美国联盟冠军赛(ALCS•7战4胜制)第5场比赛上，崔志万作为1垒手兼5号击球手首发出场，取得了4个击球位、2个安打、2个四坏球上垒、1打点的成绩，出垒率达到100%。 击出本垒打是在第8局上半局。作为首发击球手进入击球席的崔志万抓住休斯敦队第6位投手乔什•詹姆斯投出的时速达97英里(约156公里)的快球，该球飞出136米，越过右侧围墙。这是在2比3落后的情况下打出的扳平比分的本垒打。崔志万还展示了把球棒扔向球员休息区的击球动作，进一步提升了球队的士气。 但喜悦并没有持续太久。直到第9局上半局为止，坦帕湾队没能再得分，之后在第9局下半局防守时，在1人出局无跑垒员的情况下，尼克•安德森被对手击球手卡洛斯•科雷亚击出越过中间围墙的终结本垒打，最终球队以3比4败北。 至此，坦帕湾队在此次ALCS上取得3连胜后，遭遇了2连败。作为韩国击球手首次参加联盟冠军赛的崔志万在赛后表示，“虽然今天比赛输了，但我们目前仍以3胜2负领先。选手们都在想着明天的比赛。”包括今年的外卡系列赛在内，崔志万在整个季后赛上取得了0.259击球率、2个本垒打、4打点的成绩。ALCS第6场比赛将于17日在同一地点举行，如果坦帕湾队在该场比赛中获胜，将时隔12年再次进军世界大赛。 另外，当天在得克萨斯州阿灵顿环球生活体育场举行的国家联盟冠军赛(NLCS)第4场比赛中，亚特兰大勇士队以10比2大胜洛杉矶道奇队，将本轮系列赛大比分改成3比1。亚特兰大队也一样，只要再取得一场胜利，就可以进军世界大赛。 道奇队在这场比赛中派出了“王牌”克莱顿•克肖首发出场。克肖一到季后赛就展示“过山车投球”，令球迷焦虑不安。当天，克肖在前5局结束后以1失分的成绩阻止了亚特兰大队的进攻，表现还算不错。 但是在第6局下半局，他被对方的先发击球手罗纳德•小阿库尼亚以“ONE HIT ONE ERROR(一次击中和一次失误)”让出2垒后开始动摇，之后接连让出2个2垒打，让对手反败为胜后从投手踏板上下来。最终，克肖在5局内失4分，成为了败战投手。

한국어