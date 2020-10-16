新冠肺炎疫情让体育界发生大改变. October. 16, 2020 07:41. by 李元洪 bluesky@donga.com. 如果新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情长期化，体育界会发生什么事情呢？最近在体育界发生了似乎在展示未来变化的事情。我们选出了其中几种。 第一个事例是“核拳头”迈克•泰森(54岁)和“永远的传说”穆罕默德•阿里之间的对决。名叫世界拳击超级系列赛(WBSS)的拳击团体在3月29日举行的该比赛上，泰森和阿里展开了相互击倒对方的第12回合的乱打秀。泰森以3比0赢得了全场一致的判定。但是，在这场比赛中，没有出现真实人物。因为拳王阿里于2016年去世，享年74岁，已经部署于这个世界。这场对决是由具现两位选手的特征的角色组成的虚拟现实游戏。泰森在听到结果后表示：“这只是幻想中的游戏而已。如果这是一场真正的较量，我不可能战胜阿里。”由于新冠肺炎疫情，很难举行大规模观众入场的拳击大赛，因此为了维持和发展拳迷对拳击的关注而准备了此次比赛，并通过社交网络服务(SNS)进行了转播。 第二个事例是最近美国《纽约时报》介绍的新型足球。美国马萨诸塞州从8月末开始，为了阻止新冠肺炎，更改了高中足球规则。比赛中禁止发生身体接触。也不允许铲球。在比赛过程中，球员之间的距离也要保持6英尺(约1.82米)。为了防止感染，严格禁止摸球和球碰到脸部。因此，既不能掷界外球，也不能头球。所有运动员都要戴口罩比赛。《纽约时报》发问称，“这样的比赛依然可以称为之足球吗？” 第三个事例是12日在京畿高阳市高阳综合运动场举行的足球代表队和奥林匹克代表队之间的友谊赛第二场比赛。备受球迷关注的两支球队之间的对决，起初计划不允许观众入场，但政府放宽保持社会距离防疫方针，允许了3000名观众入场。当天实际来到赛场的观众有2075人。 泰森和阿里之间的假想对决是在没有发生人的身体直接接触的情况下展开的。第二个新型足球是人类亲自参加比赛，但大幅修改现有规则的事例。第三个国家队和国奥队之间的比赛是在不修改现有规则的情况下进行比赛，但只限制观众人数等场外因素的事例。 在传统的体育或体育运动的概念中，包含着强身健体这一点。现有观点认为，体育活动的主要标准是身体活动。 从这一点看，排除人类物理性身体的第一种情况是最极端的变化。第二个、第三个事例是现有体育的一部分变形乃至部分限制。预计，新冠肺炎疫情的恶化程度将导致事例的逆向变化。首先是对比赛场地的周边进行限制，如果情况更加严重，比赛规则本身就会发生变化，情况进一步恶化，比赛就会中断，观看虚拟体育比赛。 但是看起来最极端的第一种情况也和现实体育有关。因为该对决中的角色是以泰森和阿里这一真实人物的比赛数据和身体特征为基础制作的。这种现实体育和虚拟空间的联系正在以多种形态蔓延。以实际足球选手为角色的在线足球游戏已经受到了世界性的欢迎。有观点认为，随着世界杯等现实足球比赛的人气上升，足球游戏的人气也上升，而足球游戏人气的上升，也会让更多的人关注现实中的足球比赛。因此，虚拟体育通过与现有体育的联系，将进一步扩大体育领域及体育产业领域。 围绕因新冠肺炎疫情而发生多种变化的比赛方式，可能会出现如何规定这些的争议，但很难强制消灭它们。因为它们是出于现实的需要而出现的存在。这些形态是否会发展或衰退，还要看未来的现实情况。

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