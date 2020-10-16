“驻韩美军维持现状”漏掉的安保磋商会议，令人担心同盟矛盾全面浮现. October. 16, 2020 07:41. by 李哲熙记者 klimt@donga.com. 美国国防部长马克·埃斯珀昨天在华盛顿举行的韩美年度安保磋商会议上就防卫费分摊额磋商表示：“这个负担不能对美国纳税人造成不公平。为了保障美军的稳定驻扎，应该尽快达成协议。”这表明，美国有可能把分摊额磋商和裁减驻韩美军联系起来。安保磋商会议共同声明中，与往年不同的是，缺失了“将驻韩美军维持在现有水平”的内容。 在今年的安保磋商会议上，围绕韩美同盟悬案的分歧处处可见。韩国国防部强调在这次会议上没有有关驻韩美军规模的讨论，但美国把缩减驻韩美军的筹码当作提高分摊额施压手段的做法历历可见。联合声明中“维持驻韩美军水平”的字句已经消失，取而代之的是“关注目前的（分摊额）协定空白会对同盟的准备态势持续产生影响”的内容。 关于战时作战指挥权的移交问题也出现了明显的意见分歧。韩国国防部长徐旭表示，“应尽早具备移交的条件”，但埃斯珀表示：“满足条件需要时间”。联合声明中指出：“条件必须得到充分满足。”美国国防部发言人还表示：“确定特定时限可能会使两国兵力和国民陷入危险。”这是对希望提前移交作战权的韩国政府明确表示反对。 可以预见的是，围绕分摊额和作战权的分歧最终会演变为驻韩美军撤退或裁军问题。在没有稳定驻扎和训练条件的情况下，期待美国把作战权交给韩国，从一开始就是没有道理的。更何况，特朗普总统头脑中夹杂着驻韩美军分摊额、以及朝鲜核问题谈判的算计。 现在是美国大选只剩下不到20天的敏感时期。很难立即达成分摊额的协议或解决方法。但是，为了避免在年底美国政治的不确定性中同盟矛盾全面浮现，韩国应该集中外交力量协调韩美之间的分歧。不能忘记，同盟间的悬案问题与美国大选结果无关，是始终需要放在最优先地位的课题。

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