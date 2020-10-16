韩美声明中缺失了“维持驻韩美军”的内容. October. 16, 2020 07:42. by 尹相虎 军事记者、华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 当地时间14日在美国华盛顿举行的韩美安保磋商会议共同声明中，由于美国的拒绝，删除了“驻韩美军维持现有水平”等字句，暴露了韩美在战时作战指挥权移交、防卫费分摊、维持驻韩美军等核心同盟问题上存在分歧。对于韩国政府的提前移交作战指挥权，美国表示，“可能会使两国兵力和国民陷入危险”，以史无前例的高水平对推进在文在寅总统任期内（2022年5月）移交作战指挥权事实上表明了不可行的方针。一些人评价说，最近驻美大使李秀赫发表韩美同盟发言前后出现动摇的韩美关系通过安保磋商会议露出了原形。 韩国国防部长徐旭和美国国防部长马克·埃斯珀在安保磋商会议召开后发表的联合声明中，去年在首尔举行的磋商会议共同声明中包含的“反映当前安保状况，重申了维持驻韩美军现有水平、提高战斗准备态势的承诺”的内容已经消失。国防部解释称，“没有重大意义，没有过（关于裁减美军）的讨论”，但埃斯珀在会议上发言时，在徐旭面前表示，“防卫费负担不能对美国纳税人造成不公平”，要求尽快达成旨在美军稳定驻扎的防卫费磋商。这强烈暗示了与裁减美军相联系的防卫费施压方针。 美国国防部发言人约翰·瑟普尔在磋商会议结束后，就《东亚日报》有关韩美两国围绕移交战时作战指挥权的观点分歧的问题强调说：“确定（作战权移交的）特定时限，有可能令两国的兵力和国民陷入危险”，“基于条件的作战指挥权移交，不仅是两国相互达成的一致，对于我们的兵力和人民、地区安全保障也是必要的。” 与此相关，韩国政府外交安保控制塔——青瓦台国家安保室长徐薰在磋商会议相近的时期秘密访问美国的事实得到确认。据悉，为了弥合韩美之间的矛盾，青瓦台派比较温和的徐薰前往华盛顿。青瓦台发言人姜民硕表示：“应美国政府的邀请，徐室长从13日开始访问华盛顿，与白宫国家安全事务助理罗伯特·奥布赖恩进行了面谈，就韩美双边关系悬案等相互关心的问题进行了磋商。”15日，徐薰还会见了美国国务卿蓬佩奥。

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