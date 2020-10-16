BTS连续4年获得Billboard“Top Social Artist”奖，“Social 50”中首次连续200周占据第一名. October. 16, 2020 07:42. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 来自韩国的世界级偶像组合防弹少年团(BTS)14日(当地时间)在“2020 Billboard Music Awards”上获得了Top Social Artist(最佳社交艺人奖)。Top Social Artist奖是颁发给网络上最有影响力的歌手的奖项，BTS已经连续4年获得该奖项。 据CNN等媒体报道，当天在美国洛杉矶杜比剧院(Dolby Theatre)举行的颁奖典礼上，Billboard表示：“BTS是近10年的Billboard‘Social 50’排行榜历史上首位连续200周占据榜首的艺人”，表明了获奖理由。BTS虽然也成为了顶级二人组•组合的获奖候选人，但遗憾的是，该奖项被美国乐队组合“Jonas Brothers”夺走。当天，BTS在仁川国际机场搭建的舞台，通过视频参加了颁奖仪式。

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