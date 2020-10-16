美国军事专家：“朝鲜11轴洲际导弹发射车，有可能从中国获得援助”. October. 16, 2020 07:43. by 權五赫 hyuk@donga.com. 有观察人士认为，在朝鲜劳动党建党75周年阅兵式上与新型洲际弹道导弹一起公开的11轴型（总轮数22个）移动式发射车的制作过程中，中国可能介入其中。有人提出，在阅兵式上登场的拍摄用无人机和照相机等对朝制裁对象产品有可能通过中国进入了朝鲜。 据“美国之音”15日报道，美国军事安全专家、兰德研究所首席研究员布鲁斯·贝内特表示：“制造（类似11轴移动发射车）导弹发射车需要相当的技术，有可能是在中国制造后交给了朝鲜。”贝内特指出：“相关车辆在中国制造并转交或中国将相关技术转交朝鲜，都属于违反对朝鲜制裁的行为。” 专家们分析说，朝鲜不具备生产可搭载大型导弹的发射车的自身设施，因此，如果没有中国的支援，很难确保这些设施。京畿大学政治专门研究生院朝鲜学系兼任教授申仁均（音译）表示：“过去朝鲜阅兵式时登场的6辆发射车辆都是从中国走私并进行改装的伐木用车辆。在此次阅兵式上，轮胎数量进一步增加”，“很难生产发动机等主要零部件的朝鲜很有可能是从外部引进移动发射车。” 据推测，在阅兵式现场捕捉到的各种电子装备也是从海外运进的。美国无人机专门媒体“无人机DJ”当地时间14日在主页上表示，阅兵式上登场的无人机是中国无人机制造企业DJI公司生产的“Mavik Pro2”型号。DJI是在商用无人机领域占据全球占有率70%∼80%的世界第一大企业。无人机是根据联合国安理会对朝鲜制裁决议禁止向朝鲜出口的品种。 有人指出，通过阅兵式，朝鲜继续开发新型武器、公然进口禁止进口产品的事实被揭露后，暴露出对朝制裁出现了漏洞。韩国国家战略研究院外交安保中心主任申范哲（音译）表示：“中国向朝鲜提供（武器）相关技术或进行合作的疑惑依然存在，在这种情况下，中国要求放宽对朝制裁，对无核化的诚意令人怀疑。”

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