“想打得更远” 投入长打战争的麦克罗伊. October. 16, 2020 07:43. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “我经常打长打。尽管如此，最近产生了想打得更远的想法。” 参加16日开始在美国内华达州拉斯维加斯的绰影溪高尔夫俱乐部(Shadow Creek Golf Club•标准杆72杆)举行的美国职业高尔夫(PGA)巡回赛希杰(CJ)杯的世界排名第4位的罗里•麦克罗伊(北爱尔兰)在赛前记者会上表现出了想利用长打力征服赛道的欲望。 麦克罗伊在2018年PGA巡回赛上，平均开球距离位居第一(319.7码)，进入了首屈一指的长打者行列。但是随着体重增加20公斤，他把最佳长打者的位置让给了变成“怪力高尔夫选手”的布赖森•德尚博(美国•110公斤)。上赛季开球距离排名第一的德尚博在本赛季也以平均344.4码的成绩领跑。麦克罗伊排在该榜单第11位(328.5码)。 受到德尚博刺激的麦克罗伊在CJ杯前夕集中精力培养长打能力。最近，麦克罗伊在自己的社交网络服务(SNS)上上传的击球分析装备照片显示，球速为每小时186英里，球飞出的距离为340码。上赛季麦克罗伊的平均球速为每小时178.24英(德尚博•时速184.73英里)。 麦克罗伊说：“最近两周在健身房进行了能提高飞行距离的专项训练。球杆轴也从现有的75克改为60克，非常轻便。为了把球送到更远的地方，进行了各种实验，在挥杆时球杆和身体移动这么快还是第一次。”第一轮比赛麦克罗伊将与金时沅、以及最近凭借“闭着眼睛推杆”时隔42个月再次夺冠的塞尔吉奥•加西亚(西班牙)展开同场竞技。 在德尚博为了休息而不参加希杰杯的情况下，麦克罗伊决心把此次比赛当作实现“职业生涯全满贯”的前哨战。四大满贯赛事中唯独在推迟至下月举行的大师赛上无法夺冠的麦克罗伊表示，“希望从希杰杯开始提高竞技水平，在大师赛上打出好成绩。” 因膝盖和腰伤休战2个多月的前世界排名第一的布鲁克斯•科普卡(美国•第11位)也梦想着在此次比赛中复活。在被问到“在复出的比赛—本届大赛上取得多少成绩才会满意”时，科普卡不及思索地回答说“夺冠”。 2018年在希杰杯上夺冠并登上世界排名第1位的他在去年的比赛中，因在湿滑的水泥路上滑倒，膝盖受伤，在比赛中弃权。对此，科普卡表示，“这段时间因为受伤，我的表现简直糟糕透顶。现在从身体上来说，打完4轮比赛没有问题，所以目标就是拿下冠军。”科普卡将与任成宰、去年冠军得主贾斯汀•托马斯进行第一轮比赛。 另外，参加希杰杯的选手们正在体验赛事主赞助商CJ集团主办的多种饮食活动。伊恩•保尔特亲自做了拌饭来品尝，里奇•福勒也做了饺子。福勒说：“这次比赛可以品尝到各种美味的韩国饮食，所以非常期待。”

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