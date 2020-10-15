无人侦察机坠落……暴露出独立战力不足，难道还要急于制定作战权移交时间表？. October. 15, 2020 07:55. . 据悉，为确保韩国军队的独立对朝监视能力，韩国型中高度无人侦察机（MUAV）项目的两台试制机中，有一台在试运行过程中坠落，导致评估中断，剩下的一台在防止结冰的系统上存在缺陷。尽管如此，国防部仍以“有限的运用”为条件，计划明年上半年按计划推进MUVA的战力化。 将成为军队核心侦察资产的两台MUAV试制机都暴露出致命的缺陷，这一事实说明开发尖端军事力量是多么困难的事情。为了确保最新的战斗力，要突破韩国的技术极限，需要付出不少努力。已投入5000亿韩元以上的MUAV事业虽然经历了4次延长试验评价的曲折，但仍然暴露出很大的缺陷。算是任重道远了。从根本上来说，首先应该重新检查时间表本身是否过于勉强。 更大的问题是，即使存在这样的缺陷，军队仍然坚持“半拉子运营”的战斗力化时间表。其理由与战时作战指挥权的早期移交时间表不无关系。政府在内部以文在寅总统任期即2022年5月内完成作战权移交为目标，加快了具备条件的工作速度。如果MUAV战略化被推迟，那么在应对朝鲜核武器的战斗力确保上也会出现问题，因此，即使存在缺陷，也要先对表战斗力化时间表。 韩美协议的作战权移交有3个条件，即确保韩军的联合防卫主导能力和应对朝核、导弹能力，以及韩半岛周边安全环境的构成中，没有一个具备。使计划更加艰难的变数也在凸显。由于新冠疫情，今年韩美联合军演的规模缩小，联合指挥能力第二阶段检验变得不可能。军方表示，明年上、下半年将陆续实施第二、第三阶段的检验，但这种草率的检验很难满足条件。 此次暴露的MUAV的致命缺陷，证实了确保第二个条件——朝核应对能力也亮起了红灯。再加上朝鲜在10日的阅兵式上大举展示了新的战略、战术武器。即使看到这样的武力示威，也不能说已经形成了作战权移交的安保环境。但是军方领导层表示，如果时间表被推迟，可以修改条件。这是关系到国家命运的安保问题。相比条件，更应该尽快放弃“主客颠倒”的危险想法。

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