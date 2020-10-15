理性和本能之间. October. 15, 2020 07:56. . 双重性也许是人的天性。因为，没有完美的好人，也没有彻底的坏人。每个人都有善恶的两面，在理性与本能之间纠结。只是要看由什么占据优势，才分为善人和恶人。在意大利文艺复兴时期活动的桑德罗·波提切利将理性与本性的关系表现在同一幅画作中。 宽逾2米的巨大画布上画着真人大小的两个人物。左侧是希腊神话中登场的半人半兽“人马怪”，是一个性格粗暴、好色且喜欢喝酒的怪物。右边是智慧和战争女神帕拉斯·雅典娜，和古罗马神话中出现的弥涅尔瓦是同一个人。帕拉斯是雅典娜的称呼，意为“挥舞枪杆的人”。拿着弓箭的“人马怪”被持戟的帕拉斯抓住头发，脸上带着悲伤的表情。与肌肉男的野兽般的外貌不同，“人马怪”完全被女神压制住了，一副害怕的样子。“人马怪”象征着不懂得节制的本能和欲望，帕拉斯象征着理性和智慧。因此，长期以来，这幅画被理解为表现控制本能的理性。此外，根据政治、宗教观点，它还具有多种含义。 帕拉斯的礼服上刻着三颗钻石戒指结合的梅迪奇家族的图案，头上戴着桂冠。这暗示了图画的主要订购者、当时佛罗伦萨的统治者洛伦佐德·梅迪奇。可见，画家希望把自己的赞助人描绘成战胜贪欲和本能的智慧胜者的形象，永远刻画在画幅上。 经常抑制本能的生活其实是很困难的。在选择面前，谁都会动摇和矛盾。半人半兽的“人马怪”本身就是这种双重性的标本。如果被理性所驯服，就会接近温顺的人类，但如果被野兽的本能所蚕食，就会成为破坏性的怪物。这就是即使不能成为好人，也不能成为怪物，理智必须时刻保持清醒的原因。

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