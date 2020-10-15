李在镕结束欧洲出差日程回国，与ASML讨论了下一代半导体合作问题. October. 15, 2020 07:56. by 徐東一, 李元洪 dong@donga.com,bluesky@donga.com. 三星电子副会长李在镕结束为期一周的欧洲出差，于14日回国。李副会长出差途中与荷兰半导体设备企业ASML最高经营层会面，讨论了下一代半导体合作问题。 当天上午，身穿风衣来到首尔金浦国际机场入境口的李副会长接受记者采访时简短地回答说：“我们讨论了远紫外线(EUV)相关合作方案。”据悉，双方集中讨论了EUV工序所需的露光设备供应计划。记者们问起下一个出差地时，他说：“这次还去了(在瑞士的)国际奥委会(IOC)。下一次的出差日常好像还没有定下来。” 据三星电子透露，李副会长于13日(当地时间)会见了ASML首席执行官(CEO)佩特尔•贝宁克、首席技术官(CTO)马丁•范登布林克等，讨论了开发下一代半导体技术的合作方案。据悉，双方不仅就EUV设备的供应计划，还就人工智能(AI)等未来半导体的技术开发合作交换了意见。 三星电子相关人士表示：“李副会长还访问了ASML半导体制造设备生产工厂，亲自了解了EUV设备的生产情况。这是双方最高经营层的第三次会面，此前双方曾于2016年11月、2019年2月举行过会面。”三星电子DS事业部门负责人(副会长)金基南陪同了此次会面。 在欧洲主要国家，新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的每日确诊患者连日来不断刷新最高纪录，但李副会长仍强行出差是因为ASML生产的EUV设备是三星电子实现“2030系统半导体第一”目标的核心装备。台湾TSMC等国际竞争公司也在要求ASML提供设备的情况下，双方的合作关系比任何时候都重要。 实际上ASML是独家供应克服半导体微细工序限制所必需的EUV设备的公司，技术实力非常出众，被称为“超级乙方”。每台售价达数千亿韩元的EUV设备一年生产量不到30台。不仅能随心所欲地销售，二手EUV设备从何处购买也成了业界关注的焦点。半导体业界相关人士表示：“虽然现在台湾TSMC、美国英特尔等是竞争者，但是想要确保装备的竞争者将会增加。” 三星电子去年在业界首次开始批量生产以EUV为基础的7纳米产品后，于今年2月正式启动了EUV专用生产线“华城V1”。今年8月，京畿平泽工厂2线也开始批量生产适用EUV工序的移动DRAM，预计三星对EUV设备的需求也将进一步增加。 三星电子为了与ASML保持友好关系，在2012年投资了5.03亿欧元(约6770亿韩元)，确保了3%的股份，之后又再次投资2.76亿欧元(约3715亿韩元)用于ASML研究开发(R&D)事业。2018年三星出售一半的股份，目前确保1.5%的股份。 另外，李副会长在此次出差中访问了位于瑞士的国际奥委会，这一点也备受瞩目。大韩体育会相关人士表示：“三星电子作为奥运会合作伙伴，是国际奥委会最高赞助企业之一，因此通过此次国际奥委会访问，双方将建立良好的关系。”该相关人士表示，“国际奥委会主席托马斯•巴赫被确定为首尔和平奖获奖者，本月下旬访问首尔时可以再次见到李副会长。”

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