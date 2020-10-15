“全球鹰”4号机上个月抵达韩国. October. 15, 2020 07:56. by 李恩澤 nabi@donga.com. 据记者确认，韩国军方上个月非公开接收了美国最尖端高空无人侦察机（HUVA）“全球鹰（RQ-4）”4号机。由此，4架“全球鹰”的移交程序已经结束，但韩国军方相当于没有公开4架中的任何一架。可能是考虑到朝鲜强烈反对引进可以窥视朝鲜全域的“全球鹰”。 据国会国防委员会所属共同民主党议员金振杓和防卫事业厅14日透露，“全球鹰”4号机已于上个月抵达韩国某地方空军基地。1号机于去年12月引进。军方在引进1号机时没有公布相关事实，直到媒体捕捉到“全球鹰”的着陆场面后，才承认已经引进。2号和3号机引进时，军方也没有公开。但在4月份美国驻韩大使哈里·哈里斯在推特上上传了自己拍摄的“全球鹰”照片后，引进该机一事才为人所知。投入1.1万亿韩元总事业费预算的“全球鹰”引进事业的最后一架4号机，也在第21届国会国政监查过程中得到了确认。据悉，引进到国内的4架“全球鹰”分散在不同的地方空军基地。 有分析认为，军方的这种态度是因为意识到了朝鲜的反对。 去年5月，朝鲜通过“我们民族内部”等对韩宣传媒体，批判韩国军队引进“全球鹰”项目说：“这是对我们露骨的敌对行为，是破坏朝鲜半岛和平与稳定、令朝韩关系加快破裂的危险的军事妄动”。朝鲜还使用“北侵的战争导火线”“危险的凶心”“时代错误性的对抗妄想”等过激的表述，表现出警惕。今年4月板门店宣言2周年时，朝鲜也抨击称：“继续引进尖端武装装备的目的在于有事时先发制人打击（朝鲜）”，“这是与外部势力一起大肆展开针对同族的侵略战争策动的对抗宣言。” 朝鲜之所以对引进“全球鹰”反应敏感，是因为“全球鹰”的对朝侦察能力。“全球鹰”的作战半径达3000公里，可观察朝鲜全境。再加上，它能飞行32小时以上，在20公里高空也能识别地面上30厘米的物体。也就是说，韩国军队可以独自实时掌握朝鲜的洲际导弹、超大型火箭炮等军事动向。国会国防委员会相关人士表示：“虽然目前朝鲜的军事行动主要依赖于美国的军事监视，但如果‘全球鹰’投入实战，韩国军队的单独情报能力将大幅提高，几乎无法比较。”目前韩国军方正在试用“全球鹰”，即将投入实际行动。 但是，在今后“全球鹰”的实战运用过程中，还有诸多课题有待解决。据国会预算政策处和防卫事业厅透露，韩国引进的“全球鹰”上安装的“敌我识别”装备需要性能改善升级。区分敌军和我军的“敌我识别”装备是“全球鹰”的核心系统，美国终止了第四代（MODE-4）系统，正在开发第五代（MODE-5）系统 因此，引进到韩国的“全球鹰”也要安装第五代系统。防卫事业厅相关人士表示：“在美国完成开发后，韩国军队也将依次引进第五代系统。”

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