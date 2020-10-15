托特纳姆热刺所在孙兴慜：“虽然很固执...但穆里尼奥是冠军主教练”. October. 15, 2020 07:57. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “我和哈里•凯恩(27岁•英格兰)一起合作了5年多，因此两人非常了解对方。我和他(为了客场比赛等)甚至一起去机场，关系很好。” 英格兰足球超级联赛(EPL)托特纳姆热刺队所在的“超级Sony”孙兴慜(28岁)对与自己一起领衔球队进攻的凯恩的关系做出了上述表示。13日，在拍摄托特纳姆热刺队纪录片《All or Nothing》的由亚马逊Prime Video主办的视频采访中，孙兴慜表示，“与凯恩谈论战术的很多时间和反复练习使团队合作更加完美。”孙兴慜和凯恩从2015~2016赛季开始同吃一锅饭，他们被认为是本赛季EPL最强攻击组合。截至14日，孙兴慜(7粒进球和3次助攻)为凯恩献上2次助攻，凯恩(8粒进球和7次助攻)则给孙兴慜送上了5次助攻。 从8月31日开始公开的纪录片中包含了何塞•穆里尼奥主教练和球员们的面谈内容和球员们的更衣室对话等各种花絮。孙兴慜表示，“与世界上最优秀的教练之一穆里尼奥一起度过了1年左右的时间。我相信主教练也会给我们带来很多荣耀。”穆里尼奥在意大利(国际米兰)、西班牙(皇家马德里)、英格兰(切尔西)等球队都获得了联赛冠军，被称为“冠军承包师”。 穆里尼奥对战术非常固执，有时还直言不讳地批评球员们的比赛能力，因此也曾引发摩擦。但是孙兴慜表示，“我很喜欢和穆里尼奥教练一起共事。和具有‘赢球属性(Winning Mentality)’的他一起工作感觉很不错。” 为了拍摄纪录片，训练场等各处都设置了摄像机，甚至把球员大大小小的争吵都拍进了镜头中。孙兴慜在7月因防守参与问题而与守门员维戈•洛里斯(法国)发生冲突的场面也被镜头捕捉到了。孙兴慜补充说，“因为想赢球，所以彼此的情绪都涌上心头。通过纪录片看自己的样子时心情很奇怪。虽然有很多有趣的部分，但是看到受伤的场面时还是很伤心的。” 另外，孙兴慜从本赛季初期开始展现出上升的得分感觉，其身价(预期转会费)也在上升。足球转会专门网站“转会市场”当天将孙兴慜的身价定为7500万欧元(约1010亿韩元)，这在EPL全体球员中排在并列第14位。接下来孙兴慜将出战19日与西汉姆联队的英超比赛。

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