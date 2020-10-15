BLACKPINK在Billboard“艺人100”榜单中占据头把交椅. October. 15, 2020 07:57. by 朴善熙记者 teller@donga.com. 韩国女子组合BLACKPINK在展示流行歌手影响力的Billboard“艺人100”排行榜上登上了第一位。排在该排行榜第二位的是防弹少年团(BTS)。这是继防弹少年团和SuperM之后，韩国歌手第三次登上该榜单头名位置。 Billboard13日(当地时间)表示，BLACKPINK凭借正规1辑专辑《The Album》的发行，从艺人100排行榜的第65位急速上升到了第1位。2014年设立的该排行榜是综合专辑及单曲排行榜成绩和社交媒体活动等来排名的。这是女子组合首次登上该榜单榜首。 Billboard在BLACKPINK和防弹少年团独占1、2位之后表示：“K-POP组合独占了最上位圈。”防弹少年团在上个月29日登上了该榜单的1位，总计第10次占据头把交椅。 BLACKPINK在13日的Billboard单曲排行榜“Hot 100”中，此次专辑的主打歌《Lovesick Girls》(59位)和与美国女歌手赛琳娜•戈麦斯合作的《冰淇淋》(64位)两首歌曲入围。

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