特朗普全家出动，在宾夕法尼亚展开游说. October. 15, 2020 07:57. by 兪載東 jarrett@donga.com. 在美国总统选举中有20名选举人的宾夕法尼亚州成为最大的激战地，两名总统候选人在此生死存亡。2016年总统选举中，特朗普总统在此地戏剧性地反败为胜，为了再次抓住胜机，全家人全体出动展开游说。故乡是宾夕法尼亚的民主党总统候选人拜登也10次以上访问该地区，下了大功夫。 宾夕法尼亚州中西部安静的小城市约翰斯敦的机场从13日早晨开始聚集了特朗普的数百名支持者。这些人为了观看从当晚7点开始的特朗普的演讲，排了大半天队。感染新冠病毒后恢复的特朗普继前一天在佛罗里达州游说后，乘专机出现在东北部宾夕法尼亚州。 站在讲台上的特朗普大喊道：“接受新冠治疗后，我好像成了超人”，“疫苗马上就会出来，我们将战胜这种病毒。”他的演讲持续了1个小时，和往常一样冗长，声音似乎完全恢复了往日的力量。 根据“真清晰政治”网站的统计，13日宾夕法尼亚州的民意调查支持率中，拜登以7.0个百分点的优势领先于特朗普。但宾夕法尼亚州在2016年总统选举中，特朗普在支持率调查中一直处于劣势，但在实际投票中以4.5万票（0.7个百分点）之差险胜希拉里。 因此，特朗普实际上是全家出动倾注精力。特朗普的儿媳、连任竞选团队的高级助理拉拉当天在费城近郊举行了“特朗普荣耀活动”。14日她还将奔赴汽车2小时车程的郊外村庄，举行“MAGA（让美国再次伟大）”活动。16日，特朗普总统的次子埃里克·特朗普将在费城开始拉拢西班牙裔选民。周末的17日，副总统迈克·彭斯将前往里丁这个小城市机场。 宾夕法尼亚之于拜登也是绝对不能输的地区。特别是拜登出生长大的故乡斯克兰顿就在宾夕法尼亚，所以更加特别。原定于15日举行的第二次电视辩论被取消后，当天他立即在费城举行了市政厅活动。拜登上周末在访问位于州西北部的伊利县时承诺，“从今年夏天开始，已经11次访问宾夕法尼亚州，今后还会再来”。 此次是否也像2016年一样，特朗普能赢得宾夕法尼亚州还是未知数。从1992年大选开始连续20年独占鳌头的民主党在2016年遭遇了冲击性的失败，这是因为特朗普倾听低学历白人劳动者讲话的战略获得了成功。与城市精英形象强烈的希拉里不同，拜登候选人刻画了宾夕法尼亚州平民家庭出身的形象。 《华盛顿邮报》最近报道称：“宾夕法尼亚州有可能成为此次大选的‘引爆点'”，“两党正在竞争性地投入选举资金。” 在全国范围内的支持率中，两名候选人之间的差距正在继续拉大。英国《卫报》的民意调查结果显示，拜登和特朗普的支持率分别为57%和40%，支持率差距为17个百分点。

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