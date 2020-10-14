“看来是开办了瑜伽培训班”，118公斤崔志万的鹤腿防守成为话题. October. 14, 2020 07:38. by 黃奎引 kini@donga.com. “看来崔志万在坦帕湾开办了瑜伽培训班。”、“崔志万前生肯定是体操选手。” 3日，在美国加利福尼亚州圣地亚哥Petco公园体育场举行的美国职业棒球大联盟季后赛美国联盟冠军争夺战(ALCS•7战4胜制)第2场比赛中，坦帕湾魔鬼鱼队的1垒手崔志万(29岁)连续上演好防守，当地网民对此做出了反应。 当天，作为4号击球手兼1垒手首发出场的崔志万在第3局接游击手威利•阿达梅斯，第5局和第8局接第3垒手乔伊•温德尔的棘手的传球时，双腿长长地延伸开来。身高185厘米、体重118公斤的崔志万展示了柔韧的身体动作后，有人评价说好像在看梦工厂动画片的主人公“功夫熊猫”。阿达梅斯在赛后说：“我们也想准确地投球，但在实战中有时却无法做到。每当崔志万抓住所有这样的球时，真让人吃惊。” 坦帕湾魔鬼鱼队最终以4比2战胜对手，取得了系列赛2连胜。崔志万在击球位上虽然只取得了4次有效击球、无安打(3三振)，但在第1局因对方的失误踏上1垒后，在下一位击球手曼努埃尔•马尔戈特的本垒打时取得了1个得分。 另外，本赛季首次有观众(1.07万人)入场，在美国得克萨斯州阿灵顿环球生活公园体育场举行的国家联盟冠军赛(NLCS)第1场比赛中，亚特兰大勇士队以5比1击败了洛杉矶道奇队。此前，美国职业棒球大联盟事务局经过该州政府的批准，决定在NLCS和世界大赛时限制性地允许相当于整个比赛场馆容纳规模的30%的观众入场。

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