像大选一样火热的巴雷特听证会……围绕“奥巴马医改”展开攻防战. October. 14, 2020 07:38. by 金艺润记者 yeah@donga.com. 美国参议院当地时间12日开始了已成为本届大选主要争论焦点的联邦大法官候选人艾米·巴雷特（48岁）的听证会，听证会将续续四天直至15日。执政的共和党不顾坚决要求由下一届总统提名大法官的在野党民主党的反对，强行召开了听证会。民主党批评说，如果巴雷特成为大法官，废除被称为“奥巴马医改”的平价健康保险法案的可能性就会增大，这将加剧新冠危机。 据美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道，身穿深紫色连衣裙、戴着黑色口罩的巴雷特带着丈夫和7名子女中的6人出现在了现场。她在发言中表示：“法院不是解决我们生活中存在的所有问题或纠正错误的地方”，“政策决定及价值判断应该由选举职位来政治解决。法院不能尝试（发挥这种作用），大众也不应有此期待。” 她特别强调：“美国人有资格拥有可以按照宪法和法律进行解释的大法院。我认为，可以担任这样的角色，服务于国家。”这被解释为，在特朗普总统一再表示不服总统选举结果的情况下，她想打消担心自己可能会考虑到特朗普总统而做出政治判决的顾虑。 目前，共和党在参议院100个席位中占有53席，在司法委员会22个席位中占有12席。共和党表示，15日上午开始法司委表决，22日进行参议院全体投票。 对于民主党来说，很难推翻巴雷特的提名，因此他们希望此次听证会能够成为攻击在大选前强行提名巴雷特的特朗普总统的机会。特别是，民主党提到2017年大法院做出支持“奥巴马医改”的裁决时，巴雷特曾写过批评文章，由此对她进行了攻击。民主党的副总统候选人、法司委所属的卡梅拉·哈里斯参议员当天暂时放弃大选游说，通过视频参加了听证会，这也与此不无关系。 哈里斯甚至没有提到巴雷特的名字，只是说，“在大选之前批准大法官任职是不正当的。在新冠危机中，特朗普总统和共和党试图废除奥巴马医改，威胁着数百万人的健康和安全。”民主党的攻击力度提高后，特朗普总统在听证会上还针锋相对地上传了“给了民主党太多时间”的推特。 在当天的听证会期间，保守和进步的示威群众分别在华盛顿国会大厦前举行了示威，至少有21人被捕。如果巴雷特通过批准，美国大法院将变成保守大法官6名、进步大法官3名的保守绝对优势构图。因此，很多人预测，如果就大选结果进行法律诉讼，将对特朗普总统有利。

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