“应对新冠病毒迫切需要大数据和AI技术”，郑银敬在国际学术活动上发表基调演讲. October. 14, 2020 07:39. by 尹申英=东亚科学记者 ashilla@donga.com. “在‘with Corona(日常与防疫并行)’的时代，需要引入大数据和人工智能(AI)基础力学调查等很多科学根据和革新技术。” 韩国疾病管理厅厅长(中央防疫对策本部长)郑银敬13日下午在首尔钟路区四季酒店以线上•线下形式举行的国际学术活动“世界理工翰林院评议会(CAETS)2020”国际研讨会的基调(主题)演讲中强调称，为了克服新型冠状病毒肺炎(COVID-19)，科学和技术的革新和国际合作十分重要。CAETS是全世界30个国家的理工翰林院参与的工学领域国际机构。 通过事前录像进行演讲的郑厅长首先分享了1月以后韩国克服新冠肺炎的经验。她分析“K防疫”成功的原因说，“政府和民间的合作顺利进行，国民和医疗团队的献身性参与和合作接连不断。准确、迅速、透明的信息沟通、利用信息通信技术(ICT)掌握接触者等革新性的力学应对也奏效了。” 特别是强调了通过技术进行革新应对的重要性。郑厅长举例说，与产业界、专业学会合作，迅速开发诊断检测法，并早期引进。此外，她还介绍了△引进“得来速”诊断缩短检查采集时间 △在流行病学调查及入境者自我隔离等方面引进ICT △开发及普及阻飞沫口罩等成功应对事例。 但她也表示，需要解决的课题仍然堆积如山。她表示，在应对患者相关危机时，有必要采取消除个人人权侵害或个人信息泄露的忧虑的对策。“协调经济的方法、应对日后发生的新型传染病危机的方法等，都需要一一考虑。” 郑厅长强调说，在今后很长一段时间内新冠病毒大概率不会消失，因此‘with Corona’时代，技术应对是必须的。她说：“最重要的领域是诊断剂、治疗剂、疫苗开发。为了预测传染病的发生和进行科学的流行病学调查，有必要提高以大数据、AI为基础的技术。 ”另外，她还表示，“在商店或餐厅等公共设施内构筑预防感染的环境的技术、开发安全的通风系统、开发能有效预防感染且戴起来便利的口罩等也很重要。” 郑厅长还强调了在克服新冠肺炎方面国际合作的重要性。她说：“国际公共卫生危机不能以个别国家为单位的保护来解决。重要的是让全世界人民共享克服新冠病毒的科学技术成果。”

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