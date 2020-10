BTS“侵吞”美国Billboard排行榜... 同时包揽“Hot 100”榜前两名. October. 14, 2020 07:39. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 防弹少年团(BTS)参与歌曲和RAP的《Savage Love》Remix版本在Billboard主单曲排行榜“Hot 100”上获得了第一名。BTS与占据第二位的组合的另一首单曲《Dynamite》一起荣登“Hot 100”排行榜的前两位,取得了罕见的成果。 Billboard于12日(当地时间)表示,BTS、Jawsh685、Jason Derulo共同参与的《Savage Love》Remix版本在最新的“Hot 100”排行榜上获得了第一名。 《Savage Love》是新西兰出身的制作人Jawsh685制作的节拍上加上美国歌手Derulo歌唱的歌曲。原曲发表后在“Hot 100”排行榜中排名第八。接着BTS参与的Remix版本在本月2日发行,这周跃升到了“Hot 100”第一名。 BTS在Remix版本中,在副歌部分和Rap部分更注重了感性感觉。 特别是给BTS带来首次“Hot 100”第一名荣誉的《Dynamite》,只由英文歌词构成,相比之下,《Savage Love》中包含了很多韩语歌词。里面有“爱情可能就是瞬间的感情罗列/条件都附着在一起,我到底爱什么”等韩语说唱。 《Savage Love》在本次“Hot 100”统计期间(2∼8日)在美国播放了1600万次,被下载了7.6万次。下载量比前一周增加了814%。从本月5日到11日,共吸引了7060万名广播听众。 Billboard解释说:“音源销量大部分得益于BTS Remix版本,而整体流媒体量方面,BTS参与的版本和没有参与的版本差不多。统计期间这首歌的消费量BTS参与版本占优势,因此BTS正式(凭借Hot 100头名)榜上有名。”BTS粉丝俱乐部“阿米”的热情赞助对《Savage Love》成为第一名产生了很大的影响。 在历届“Hot 100”排行榜中同时占据前两位的二人组或组合只有5个。BTS由此进入了黑眼豆豆(2009年)、Outcast(2003年、2004年)、比吉斯(1978年)、披头士(1964年)的行列。 BTS的所属公司Big Hit娱乐表示:“在美国,参与合作的歌手不仅仅只是单纯的辅助作用,对于相关歌曲拥有充分的责任和权利。参与合作的歌手的影响力、音乐性和大众性被认为是Remix歌曲的核心成功因素。”BTS通过推特表示,“真心感谢给予我们不变的爱和关心的阿米们。” 另外,Big Hit娱乐将从23日开始在全球5个区域依次开设以BTS为主题的流行音乐商店“BTS POP-UP: MAP OF THE SOUL”。在韩国、日本、东南亚7个国家,在美国、欧洲15个国家举办的快闪店线上销售服装、Fancy生活用品等300多种商品。 在首尔、东京、新加坡运营线下Showcase。在首尔江南区林荫道开业的Showcase将从16日开始接受“Naver预约”的事前预约。

