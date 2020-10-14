越南“1号电动汽车”将使用韩国产零部件. October. 14, 2020 07:39. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 越南的第一辆电动汽车将使用韩国中小企业的零部件。浦项制铁国际公司13日表示，决定向越南汽车公司提供国内汽车零部件公司EraeAMS的10万辆电动汽车规模的零部件。 此次承揽的零部件是起到电动汽车驱动轴作用的后桥半轴(half shaft)。发动机的驱动力通过变速器传导到两侧轮胎。 越南的第一家整车企业Vinfast计划从明年开始接受零部件，开始生产电动汽车。 Vinfast是越南最大的民营企业“Vin集团”设立的企业，计划明年首次批量生产电动汽车。EraeAMS是专门生产车辆驱动、制动、转向等零部件的中小企业，从2011年开始出口到美国等地。浦项制铁国际相关人士表示：“最近新设了环保汽车集团，开始进军电动汽车市场。以未来战略车型电动汽车零部件订单为契机，期待今后扩大在当地的事业及投资。” 与此同时，浦项制铁国际还把浦项SPS生产的汽车配件提供给欧洲汽车配件公司。作为环保汽车驱动马达的核心零件“马达铁芯”，浦项制铁使用了特殊的电气钢板。浦项制铁国际计划明年正式启动欧洲营销网络，扩大顾客公司与对象车型。 包括今年5月与进出口银行、首尔保证保险共同推进的“国内中小企业出口支援强化事业”在内，浦项制铁国际正在积极扩张国内强小企业的海外事业基础。到目前为止，韩美ADM得到了10亿韩元的出口增长资金支援，东进Motor工业和S&S分别在美国和德国打下了能够稳定进行生产及研究开发(R&D)的基础。

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