联合国与欧盟：“朝鲜公开新型洲际导弹，违反安理会决议”. October. 14, 2020 07:39. by 權五赫 hyuk@donga.com. 朝鲜10日在建党75周年阅兵式上公开新型洲际弹道导弹等新战略武器，对此，联合国和欧盟一致谴责说“违反了联合国安理会决议”。 据“自由亚洲”电台当地时间12日报道，联合国发言人室就朝鲜公开新型洲际导弹一事以联合国秘书长古特雷斯的名义表示：“再次敦促朝鲜和朝鲜当局完全遵守联合国安理会决议的国际义务”，“也敦促朝鲜为朝鲜半岛的可持续和平和完全、可验证的无核化再次进行外交努力。”欧盟负责外交和安全政策事务的发言人纳维拉·马斯拉利也表示：“朝鲜公开新型弹道导弹表明，朝鲜持续违反安理会决议规定的义务。”德国、英国、瑞士等欧洲国家也敦促朝鲜采取完全、可验证、不可逆的无核化措施。 国际社会认为，朝鲜大举公开新型战略武器是避开对朝制裁、继续非法进口武器相关零件的证据。安理会通过各种对朝制裁决议，禁止朝鲜购买或进口核武器和洲际导弹等与大规模杀伤性武器有关的所有零部件。但是，国家安保战略研究院咨询研究委员赵成烈表示：“朝鲜不会太在意国际社会的指责，将继续进口非法武器”，“朝鲜并没有实际试射新型武器，只是在阅兵式上表现出来，因此国际社会很难进行高强度的应对。” 与联合国等国际社会的批评不同，中国外交部发言人赵立坚12日在例行记者会上表示：“世界上不少国家在纪念日举行阅兵式”，“中国祝贺劳动党创建75周年，并祝愿朝鲜的各项事业在金正恩委员长和劳动党的领导下不断取得新的成果。”他表明了偏袒朝鲜的立场。韩国国家战略研究院外交安保中心主任申范哲指出：“通过此次阅兵式，如实地证明了对朝制裁没有正常执行”，“特别是朝鲜通过从中国进口相关零件等支援，在短时间内发展了常规武器。”

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