特朗普感染新冠病毒对美中关系的影响. October. 14, 2020 07:40. . 美国总统特朗普夫妇感染新冠病毒的事实2日被确认。这一事件将对下个月举行的美国大选和今后的美中关系带来怎样的变化和挑战？ 一些美国人似乎认为，这是特朗普为了“推迟选举”而故意捏造的阴谋论。但是这种可能性很小。因为一旦被揭穿，选举将立即完蛋。另外，74岁高龄的特朗普总统冒着生命危险使用苦肉计的可能性也不高。英国首相鲍里斯·约翰逊在4月份被确诊感染新冠病毒，住院两周后痊愈，但并没有给英国政界产生实质性的影响。 特朗普总统三天后出院了。他回到白宫后做的第一件事就是对美国国旗敬礼和摘下面罩。他还向国民们强调：“没有必要担心新冠。” 截至11日，白宫尚未证实特朗普总统已不再呈阳性，而是转为阴性。主治医生只是表示“没有传染性”。病毒学家们对特朗普总统仅用三天时间治疗，到底产生多少抗体、该抗体能持续多长时间提出了疑问（白宫方面12日表示，特朗普总统被诊断为阴性）。 在这种情况下，特朗普总统还是开始了竞选活动。他也不戴口罩，正在增加与支持者的面对面接触。对选举胜利的渴望使特朗普总统失去了作为总统应该对新冠疫情采取的严格和慎重的态度。 美国是目前新冠疫情严重的国家之一。仅9日一天，新增确诊者就超过了5.7万人。但是，美国现任总统为了自己的政治利益，诱导国民无视新冠疫情。看到特朗普总统的这种行径，我不得不想起一句话：“上帝欲其死亡，必先令其疯狂。” 但美国国民是明智的。比起对特朗普总统感染表示“同情”，问责的舆论更多。美国广播公司和《华盛顿邮报》11日公布的最新民意调查结果显示，特朗普总统的支持率（42%）仍落后于民主党候选人拜登（54%）10个百分点以上。 问题是，特朗普总统的选举情况越差，美国政治就越混乱，共和、民主两党之间的冲突就越尖锐。 实际上，支持特朗普总统的白人优越主义团体“骄傲男孩”最近不断发表危险言论，要求其成员储备武器，准备发动“南北战争”。特朗普为了集结保守势力，还强行提名艾米·巴雷特大法官。 如果美国国内政治变得如此凶险，东亚安保也将面临危险。 特朗普总统把中国当作逃避责任的对象，把新冠疫情称为“中国病毒”等，侮辱性言论层出不穷追猛打。他主张只有自己才能应对中国。但肯定的是，特朗普总统越是敲打中国，中国就越不会与美国妥协。 美国战略共同体不想给中国成功早期处理新冠疫情、在国家力量上追击美国的机会。美国最近利用印度太平洋司令部的军事优势加强对华军事威胁，也是出于这个原因。而且，美国还会扩大以政治意图在台湾、香港、新疆问题上向中国施压的企图。 美国和中国在贸易、科学技术、社会、文化等各个领域针锋相对。再加上新冠疫情和美国国内的政治状况，华盛顿和北京的关系进一步恶化。 下个月3日的美国总统选举结果将成为东亚局势的重要转折点。如果特朗普总统成功连任，美中关系将面临困境。即使拜登获胜，美中关系也不会迅速改善，但肯定的是，至少不会走向疯狂。

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