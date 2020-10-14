对“防弹少年团”的获奖感言说三道四. October. 14, 2020 07:40. . “防弹少年团”（BTS）7日获颁范弗里特奖，并发表感言说：“今年的活动适逢韩国战争70周年意义非凡”，“我们将永远铭记我们两国共同经历的苦难历史和无数男女的牺牲。”但是，部分中国网民对此表示，“使用‘两国’这个词无视了韩国战争当时中国军人的宝贵牺牲”，展开了煽动抵制购买活动的大规模攻势。 中国政府也介入其中，扩大了局面。中国外交部发言人前天表示：“我注意到有关报道，也注意到中国网民对此事的反应。”抵制购买活动出现后，韩国企业立即下调了以防弹少年团为代言人的广告。 此次针对防弹少年团的攻击，如实地展示了中国网民在数码时代的人海战术。该奖项是为纪念作为美军第2军军长参加6·25战争并担任美军第8军司令的詹姆斯·范弗里特将军而设立的，由韩美友好团体“韩国社交协会”授予为韩美关系发展做出贡献的人物。获奖者没有提及韩美关系反而不正常。 中国把6·25战争定义为所谓的“抗美援朝战争”，回避朝鲜南侵的事实。萨德报复也只针对受害者韩国，而不是核威胁原因的朝鲜。对BTS的攻击也是基于回避历史事实、只靠武力就可以进行的想法，其意图非常明确。因为韩国无法与中国的经济实力抗衡，所以要在美中矛盾中站在中国一边。这不能不说是为了防止美国扩大反华战线，不惜采取某种无理之举的行为。 在这种情况下，韩国政府一味追求“美国与安保、中国与经济”的模式性接近，只能是一种安逸的认识。为了使韩中关系成为起码的国际规范运作的关系，应该考虑堂堂正正地说出自己话的对华政策。

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