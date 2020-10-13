BTS表示“韩国战争是韩美苦难的历史”，中方吹毛求疵. October. 13, 2020 07:42. by 金祺容 kky@donga.com. 世界级K-POP组合防弹少年团(BTS)在获奖感言中提到“6.25战争”，在中国受到了强烈的批评。对于6•25战争只提到“两国(韩国、美国)”，中国有关方面怒气冲冲地表示这是“无视中国”的行为。 防弹少年团于当地时间7日获得了美国非盈利团体韩国社交协会颁发的“范弗里特奖”。该奖项是为了纪念参加6•25战争的美军第8集团军司令官詹姆斯•范弗里特，从1995年开始每年授予为增进韩美关系做出贡献的个人或团体。前总统金大中、三星集团总裁李健熙、大韩商工会议所等也曾获奖。 防弹少年团的队长RM(本名金南俊)在发表获奖感言时说：“今年是韩国战争70周年，我们要永远铭记两国(韩美)共同经历的苦难历史和众多男性和女性的牺牲。”该感想晚些时候在中国传开，引起了中国当地媒体和网民的热议。 12日，中国官方媒体《环球时报》报道说：“在获奖感言中，中国网民对‘两国经历的苦难历史’这一表述感到愤怒。”新浪网、腾讯网等知名新闻门户网站甚至在相关回帖中出现了“无视韩国战争当时中国军人的宝贵牺牲”、“防弹少年团的获奖感想是无视美国侵略和对亚洲的干涉的发言”的意见。 中国将6•25战争称为“抗美援朝(对抗美国帮助北韩)战争”。尤其是在美中矛盾达到高潮的情况下，今年迎来参战70周年，强调了包含民族主义、爱国主义、英雄主义等意义的“抗美援朝精神”。据分析，中国网民对防弹少年团的过激反应也是出于这一原因。

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