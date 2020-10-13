红裤子魔法师驱赶走“大满贯霉运”...金世煐在KPMG PGA锦标赛上赢得大满贯赛首胜. October. 13, 2020 07:42. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “因为是和姐姐们的比赛，刚开始很紧张，但是通过冷静的表现，最终实现了夺冠的梦想。” 2006年6月，在大田儒城CC(72杆)举行的“姜民九杯”第30届韩国女子业余高尔夫锦标赛上获得冠军，掀起中学生旋风的13岁少女堂堂正正地发表了感想。她就是当时作为世和女子中学初二学生获得冠军的金世煐(27岁)。在争夺国内业余女子高尔夫最强者的该比赛上，她创下的历届最年轻冠军记录(满13岁零5个月零9天)至今仍未被打破。 当时金世煐以落后第一名1杆排在第2位，在最后一轮第3轮出发，在战胜展开冠军竞争的李宝美、柳箫然等前辈后，在加时赛中击败了张修和夺冠。后来在职业舞台上多次获得惊心动魄的翻盘冠军，被称为“逆转好手”的金世煐的后劲从那时开始就显得与众不同。主办比赛的大韩高尔夫协会副会长姜炯模回忆称，“从中学时期开始，金世煐就擅长‘集中发作’。别看她小小年纪，但在危机中丝毫不动摇，展现出了堂堂正正且充满自信的表现。” 金世煐作为国家代表选手(2007年、2009年)提升了自己的实力，在韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛(5胜)和美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛(11胜)上，共获得16胜，成长为韩国女子高尔夫的招牌明星。在职业比赛中，金世煐在比赛最后一天总爱穿着红裤子出场，努力去赢得胜利，但过去她也曾像泰格•伍兹(美国)一样穿着红衬衫。 正好宣示着金世煐这一新星诞生的姜民九杯韩国女子业余锦标赛于13日开幕，比赛为期3天举行。今年迎来第44届，期间包括金世煐在内，培养出了世界排名第一的高真英(2013年)、金孝周(2012年)、崔慧珍(2015年)等诸多冠军选手。

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