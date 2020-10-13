联合国着手调查韩国公务员被杀事件. October. 13, 2020 07:43. by 崔智善 aurinko@donga.com. 联合国正式着手调查韩国海洋水产部公务员李某（47岁）被杀事件的真相。 联合国首尔人权事务所12日表示，将李某的遗属叫到事务所，就有关事件内容进行了面谈。这是根据6日遗属要求联合国进行正式真相调查而采取的措施。人权事务所相关人士就此次面谈表示：“这是为了深入了解事件并获得进一步情报的事前听取过程”，“将在人权方面对情报进行缜密的分析。”人权事务所可以将事件内容报告给联合国本部，并劝告韩国和朝鲜政府采取适当的措施。 朝鲜人权特别报告官托马斯·奥赫亚·金塔纳也将共享面谈内容。金塔纳当地时间7日在接受本报采访时指出，朝鲜违反了《国际人权法》。他表示，“收到了遗属的信函，将讨论是否调查此事”，并向韩国政府施压说，“如主张这一事件是越境北上，必须提交相关证据”。 金塔纳将在12日研究面谈内容后决定是否开始调查。金塔纳如果着手调查，可以向朝鲜发送“嫌疑书函”，要求朝鲜说明杀害李某并毁尸的原委。如果他认为这是严重的人权侵害，可以访问韩国和朝鲜，要求进行现场调查。调查内容将以报告的形式提交给联合国人权理事会和联合国大会。联合国会员国可以传阅报告，事件概要以及韩朝政府是否协助调查真相等都将浮出水面。

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