德国前总理施罗德：“不要拆除柏林少女像”. October. 13, 2020 07:43. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 为了守护面临拆除危机的德国柏林的“和平少女像”，相关法律程序已经启动。前德国总理施罗德夫妇等当地人也表示反对拆除少女像。 承办少女像设置的当地市民团体“韩国协会”当地时间12日表示：“为了防止少女像被拆除，将向柏林行政法院申请停止执行拆除命令的临时处理。”该协会还决定，对下达拆除命令的米特区也同时提交行政异议申请。 为追思第二次世界大战时的“慰安妇”牺牲者，该协会经由米特区批准，上个月25日建成少女像。但米特区7日向韩国协会发来公文，要求“在14日之前拆除少女像”，并通报称，如不拆除将强制执行。虽然公文以事前没有公示的碑文一起被设置为由，但似乎是日本政府执意要求拆除产生了影响。 韩国协会代表韩正华（音译）在与本报的通话中表示：“与律师们进行法律讨论后得出的结论是，这是无理的行政要求”，“如果临时处理申请被接受，就不会在14日当天撤除少女像。”如果临时处理申请被接受，少女像将继续存在，直到法院做出最终判决为止。但是协会方面的方针是，如果演变成法理斗争，就无法保证胜利，因此将通过德国国内的舆论战守护少女像。 韩国协会决定，与反对拆除少女像的德国市民一起，13日中午在米特区政府大楼前举行抗议示威，并向区政府议员递交声明。该协会还计划接受柏林市民反对拆除少女像的签名，向德国社会宣传此次事件不是韩日争端，而是战争犯罪导致的女性受害和人权问题。截至目前，在反对拆迁请愿网站 上已有2000多人签名。 前德国总理施罗德的夫人金素妍（音译）在自己的脸书账号上表示：“我和丈夫致函米特区，要求撤回拆除命令。”她在信中写道：“我和丈夫一起与韩国的高龄（慰安妇）生存者见过面”，“日本政府不但没有清算残忍的战争暴力历史，反而向人们施压要求保持沉默，这是在忘记历史。”她还指出：“德国通过清算纳粹历史，受到了全世界的尊敬”，“德国政府不能参与掩盖日本的战争犯罪。” 少女像拆除命令被德国媒体报道后，对日本的否定舆论正在加大。米特区居民阿梅赫科在与《东亚日报》的通话中说：“对于慰安妇少女像问题、日本的错误，大多数德国人都不太清楚”，“由于此次拆除命令，批评日本应对历史政策的市民越来越多。” 日本政府为拆除少女像展开了全方位外交战。这是为了把建立慰安妇少女像变成韩日矛盾问题而不是慰安妇受害者的人权问题。但也有分析认为，这种努力反而对日本不利。

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