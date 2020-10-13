听到金正恩“不先发制人使用核”的玩笑话，咋咋乎乎的韩国政府和执政党. October. 13, 2020 07:43. . 共同民主党议员朴范界昨天出演广播节目，就朝鲜国务委员会委员长金正恩10日在阅兵式上的演讲表示：“应该承认朝鲜明确表示不会先发制人（进行核攻击）。”韩国国防部在前一天表示，“我们关注朝鲜不先发制人使用军事力量的立场”，并评价这是朝鲜表现出恢复对外关系意志的积极信息。 国防部关于金正恩的“战争遏制力”即关于核武器的发言的误导性解释，正在成为执政党的制造舆论。但是金正恩的发言是这样的。“虽然我们的战争遏制力决不会被滥用或被先发制人使用，但如果任何势力想针对我们使用军事力量，我们将动用最强大的攻击力进行先发制人的打击。”仅从这一句话来看，显然超越了“我田引水”式的解释，完全是在歪曲事实。 金正恩所说的“不先发制人使用（No First Use）”也只是嘴上说说的话。朝鲜在2016年第七次劳动党大会时已经阐明了“不首先使用核武器”的立场，前年还追加了“不会转让核武器和核技术”。但这也都是以“只要不发生核威胁或核挑衅”为前提的条件。中国在1964年首次阐明“不率先使用”的原则，实际上也是后发核开发国家将自己的核保留正当化、压迫核俱乐部国家的宣传手段。 朝鲜已经把自己当作核拥有国。在过去的3年里，朝鲜扭转了危机、协商、僵局的朝核周期，赢得了核高度化的时间，现在朝鲜想要巩固核国家地位的意图正在露骨化。朝鲜也在准备下个月3日美国总统选举后民主党候选人乔·拜登的当选。最近的对韩柔和姿态也只是为了迎合重视同盟的拜登，将韩国当作垫脚石而已。 情况已然如此，韩国国防部不顾金正恩“将先发制人动用所有攻击力进行惩处”的威胁，强调他的一些无关紧要的话。如此闭上双眼瞎起哄评价的地方，居然是国防部而不是别的地方。青瓦台的肯定评价一出来，就立即说出了迎合其基调的荒唐之语。国防部本应该比任何一个政府机构都更加正确地了解朝鲜的军事能力和意图，如此行事是否还能对安保负责，真是令人寒心。

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