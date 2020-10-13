丁若镛的傲慢. October. 13, 2020 07:43. . 丁若镛所写的守令指南《牧民心书》中也有军事行政部分。朝鲜时代负责征兵、管理动员对象或定期召集检查、训练，在今天来看属于预备役部队负责人的工作，也是守令的职责。不仅如此。进行军事训练、挖掘和培养出色的武士和军人资源等，都是守令的任务。 《牧民心书》还亲切地介绍了成功完成任务者的轶事。但是仔细阅读就会发现，这些轶事只是介绍结果，并没有说明方法、训练方法或要领。如果是武官出身的守令的话还好，如果是文官守令，他有什么本事把平凡的农夫们训练成精兵？ 也许有人要反问，姜邯赞、尹宽、诸葛亮也是文官啊。世上有即使不接受专门教育也能发挥惊人能力的天生能力者。但如果是这种人才，就不需要《牧民心书》。 丁若镛生活的18世纪是火药武器普及和进一步发展的时期。随着火枪和大炮支配战场，军队的战术变得复杂，战术、兵站、武器等军事全领域的专业要领变得重要。在欧洲，军事学校、士官学校之所以发达，也是因为资产阶级出身、接受过工程师教育的青年作为军官崭露头角，之所以能排除喜欢骑马招摇过市的贵族将校掌握军队，也是因为专业性在军事行政和战斗中越来越重要。 我们怎么样？仅从《牧民心书》来看，对专业性的认识非常不足。丁若镛虽然是了不起的知识分子，但在军事领域却充满了非专业知识分子的傲慢。我们社会对专家和专业性的认识还不够。认为专家集团是利权集团的视角也太强烈了。集体利己主义分明是严重的恶，是所有专家集团的弊病。但是，无视专业性，用业余主义代替，并不是正确答案。其最优秀的典范，就是朝鲜时代军队的历史。

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