亚美尼亚-阿塞拜疆同意停火，矛盾火种犹存. October. 12, 2020 07:45. by 林賢錫 lhs@donga.com. 在争端地区纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）引发为期两周的武装冲突的亚美尼亚和阿塞拜疆，在俄罗斯的斡旋下达成了停火协议。但也有人指出，由于未能解决相关地区主权问题，只不过是权宜之计。 据路透社10日报道，俄罗斯外长拉夫罗夫表示：“阿塞拜疆和亚美尼亚为交换死者尸体和俘虏，决定从当天中午开始停火。”9日在莫斯科开始停火协定谈判的阿亚两国外长，经过10个小时的马拉松式会谈，终于结束了谈判。双方商定由红十字国际委员会斡旋两国俘虏和尸体交换等事宜。 在此次停火协定中，俄罗斯以调解纳卡争端的国际协议体“明斯克集团”共同主席国的身份，对谈判进行了斡旋。俄罗斯是信仰东正教的亚美尼亚的传统友邦，两国签订了集体安全条约。俄罗斯与前苏联国家阿塞拜疆的关系也比较接近。 拉夫罗夫当天表示：“此次停火是出于交换俘虏等人道主义目的，亚美尼亚和阿塞拜疆将于近期举行实质性和平会谈。”引发武装冲突的纳卡主权问题，因找不到解决方法而推迟到了下次会谈。 矛盾的火种依然存在，两国间的紧张照旧。实际上，两国在停火协定生效几分钟后就针锋相对地指责对方国家违反了协议内容。亚美尼亚称，阿塞拜疆军队在停火生效的10日正午几分钟后炮击了南部的卡潘村，造成两名平民死亡。相反，阿塞拜疆则否认了攻击说，高声宣称亚美尼亚军队发动了导弹袭击。 两国发生纠纷的纳卡地区是国际法上阿塞拜疆的领土，但被亚美尼亚实际控制。1992年至1994年，两国就这一地区展开战争等，自苏联解体后，争端持续了30年。据统计，阿塞拜疆和亚美尼亚从9月27日开始就纳卡地区问题发生武力冲突，导致阿塞拜疆30名平民死亡，亚美尼亚22名平民死亡。

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