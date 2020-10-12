中国当地“K电池”瑕疵报道接连不断... 担心LG化学或受到打击. October. 12, 2020 07:45. by 郭道英 now@donga.com. 随着国土交通部提及现代汽车的电动汽车科纳(KONA)EV的火灾原因存在“电池组件制造不良导致内部短路”的可能性后，一直稳居全球电池第一位的LG化学的地位正在发生动摇。继8月市场占有率被电池竞争企业中国CATL逆转后，中国当地的“K电池”瑕疵报道也接连不断。 ○ 密切关注科纳火灾事故的中国业界 从科纳EV火灾争议浮出水面的本月初开始到11日，中国官方媒体中国中央电视台(CCTV)、新华社等当地媒体详细报道了“科纳EV缺陷申报中有80%与电池有关”、“出口中国的科纳EV不使用LG化学电池”等事件，并指出“在韩国很多人担心电动汽车的安全问题”。据现代汽车透露，中国当地科纳EV车型搭载了CATL的电池。目前尚未接到中国科纳EV火灾的相关报告。 但安装有中国产电池的电动汽车发生火灾事故并非没有。今年5、8月，搭载CATL的电池“NCM811”的中国整车企业GAC的电动汽车“Aion S”共发生三起火灾事故，曾引发中国产电池的安全性争议。此次，随着国内外发生13起搭载LG化学电池的科纳EV火灾事故，韩国产电池也将不可避免地受到同样的争议。 此前，据市场分析企业SNE Research透露，CATL时隔6个月超过LG化学，在今年8月登上了世界电动汽车电池使用量占有率第1位(26.1%)。以使用量为准，CATL以2.8GWh(千兆瓦时)领先于LG化学(2.4GWh)。 这是因为随着中国当地新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的稳定，此前萎缩的市场需求正在大举恢复。实际上，8月份中国电动汽车电池使用量同比激增两位数(37.4%)。从1~8月的累计占有率来看，虽然LG化学仍居全球首位，但是随着此次电池安全性争议的影响，其排名可能会发生变化。 ○ 业界担忧“或将难逃信赖性打击” LG化学在国土部发表之后反驳说：“与现代汽车共同进行的再演实验没有发生火灾。火灾原因不能断定是电池组不良品导致的”，但业界预计LG化学将不可避免地受到信赖性打击。因为发生火灾的受害车辆的电池组大部分被烧毁，进一步查明事故原因需要时日。 此前，在2016年三星电子“盖乐世NOTE7”起火事件时，国土部也发表过与此次发表相同的原因，即电池组隔离膜存在缺陷。从2017年到去年共发生33起能源储存装置(ESS)火灾事故，最终都未能查明根本原因，而是通过降低电池内部能源密度的方式得以解决。 电池业界批评说，电池相关问题可能存在电池组件缺陷、配套工艺缺陷以及运行过程中可能出现的管理缺陷(充电电压过高等)等多种可能性，因此，此次确定“电池组件存在缺陷的可能性”的发表多少有些操之过急。 某电池企业相关人士担忧表示：“电池火灾不仅查明原因耗费时间长，对于整车而言，一旦发生风险，还可能会更换为竞争对手的产品。中国竞争企业正致力于确保欧洲客户，在这种情况下，韩国企业可能会受到打击。”

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