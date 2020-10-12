晋级ALCS，崔志万为何多次践踏垃圾桶？. October. 12, 2020 07:45. by 黃奎引 kini@donga.com. 坦帕湾魔鬼鱼队进入美国联盟冠军赛(ALCS)后，该队的4号击球手韩国人崔志万(29岁)多次踩踏垃圾桶。崔志万为什么偏偏做出了这样的庆祝动作呢？ 10日，坦帕湾队在美国加利福尼亚州圣迭戈Petco公园体育场举行的美国职业棒球大联盟季后赛美国联盟分区赛最后第5场比赛中，以2比1逆转战胜传统强队纽约洋基队，并以3胜2负的成绩确定进军ALCS。这是坦帕湾队自2008年获得世界大赛亚军后，12年来首次参加ALCS比赛。由此，崔志万作为韩国击球手首次获得了参加联赛冠军赛的机会。 比赛结束后，崔志万通过Instagram直播了队友们跟着《Empire State of Mind》(美国说唱歌手Jay-Z和女歌手艾丽西亚•凯斯合作的歌曲)的副歌部分“纽约、纽约、纽约”跳舞并享受胜利的场面。崔志万嘴里叼着雪茄在赛场各处转悠，当他发现堆放的蓝色回收垃圾桶时，他向队友们大喊“垃圾桶(Trash Can)”。在队友们的注视下，他快速地反复多次踩踏垃圾桶。这是“狙击”即将在ALCS上相遇的对手休斯敦太空人队的行动。休斯敦队在占据世界大赛冠军的2017年主场比赛时，用录像回放用摄像机偷取信号后，以敲击替补席垃圾桶的方式向本方击球手传递信号的事实被揭发，因此今年1月受到了美国职业棒球大联盟事务局的处罚。 两队将从12日开始在Petco公园体育场以7战4胜制进行ALCS比赛。预计，坦帕湾队和休斯敦队将分别由布莱克•斯内尔和弗兰贝尔•巴尔德斯担任首场比赛的首发投手。

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