无核化谈判3年，朝鲜制造出“怪物洲际导弹”. October. 12, 2020 07:46. by 黄亨俊记者、尹多彬记者 constant25@donga.com、empty@donga.com. 尽管朝鲜10日公开了可以打击全世界任何地方的新型洲际弹道导弹等，但青瓦台和外交部、统一部等相关部门仍然表示，“关注朝鲜恢复南北关系的立场”，对此予以评价。 青瓦台在朝鲜阅兵式开始34个半小时后的11日上午10时30分召开国家安全保障会议紧急常任委员会会议后，在新闻发布会上表示：“关注朝鲜‘一旦具备环境就恢复南北关系’的立场。”青瓦台关注的是朝鲜国务委员会委员长金正恩在讲话中“谨向亲爱的南方同胞们也送去这份温情，并祈愿北南双方再次握手的日子早日到来”的表态。 此后，国防部表示：“对（朝鲜）公开武器等表示担忧”，“同时关注朝鲜‘不会先发制人使用军事力量’的立场。”统一部表示：“期待韩半岛和平与南北关系得到发展。”外交部表示：“期待朝鲜对文在寅总统在联合国大会演说中强调的终战宣言和东北亚防疫保健合作体构想的提案做出回应。” 对此，“国民的力量”在发言人金恩惠的口头评论中批评称：“即使我国国民遭到枪杀，青瓦台和政府、执政党也忙于将金正恩委员长的阅兵式进行‘我田引水（于己有利）’式的解释”，“虽然用双眼确认了瞄准美国本土和韩国国民的导弹，但最后还是‘起承转合后的终战宣言’。”

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