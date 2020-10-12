来自韩国的北欧女中英豪将指挥《希望》...爱沙尼亚阿努•塔莉首次访韩. October. 12, 2020 07:46. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 作为20世纪90年代北欧交响乐界的“勇敢的双胞胎姐妹”而备受瞩目的指挥家阿努•塔莉将指挥韩国交响乐团首次来韩演奏。14日下午7点半，在首尔艺术殿堂音乐厅。 塔莉以钢琴开始音乐，在爱沙尼亚音乐学院开启自己的指挥生涯。在俄罗斯圣彼得堡音乐学院，她向培养马里斯•扬松斯和瓦列里•格吉耶夫的伊利亚•穆辛学习，之后在芬兰赫尔辛基音乐学院师从指挥界“芬兰师团”的师父约尔玛•帕努拉。 1997年25岁时，她委托双胞胎妹妹卡德利•塔莉担任经纪人创立了“爱沙尼亚-芬兰交响乐团”，并由此进入了世界音乐界。其目标是，以语言和文化相似的两国的友谊为基础，让世界演奏家聚集在一起。该乐团现已成为15个国家的演奏者参与的“北欧交响乐团”。 到去年为止的6年里，她一直担任美国萨拉索塔管弦乐团的音乐总监，并客串指挥了拜仁广播交响乐团、柏林音乐厅交响乐团等世界著名乐团。2003年凭借出道专辑《天鹅的飞行(Swan Flight)》获得了唱片奖Echo古典音乐青年艺术家奖。德法合资的阿尔特电视台、NHK、芬兰公营电视台等还制作了以她为主题的纪录片。 此次演出将以20世纪体现莫扎特套曲(意语divertimento)的活泼感的普罗科菲耶夫1号交响曲《古典》为开端，由钢琴家朴钟海合奏莫扎特的最后一首钢琴协奏曲《27号协奏曲》。朴钟海在2008年都柏林国际大赛上获得亚军并获得莫扎特特别奖等，证明了自己对莫扎特的理解能力。后半部分节目考虑到舞台上的距离保持，从当初的勃拉姆斯3号交响曲改成了编排规模更小的《贝多芬5号交响曲》。 甘愿承受两周时间的隔离，于上个月来到韩国的阿努-塔莉发表感想说：“在很多人都很辛苦，对舞台的渴望也越来越大的今天，对音乐家们来说，这是一次艰难的挑战，也是一次快乐的体验，希望此次的贝多芬5号交响曲能成为人们在黑暗中怀抱希望的时间。” 国公立艺术团体之一的韩国交响乐团今年取消了大部分的线下演出或用网络演出代替。如果按照计划举行，这将是继2月6日的室内乐系列《贝多芬1》之后，时隔8个月的首次线下演出。演奏视频将于11月24日通过NAVER TV和V LIVE在网上公开。门票为3万韩元。详情咨询02-523-4642。另外17日在大邱音乐厅，作为“世界管弦乐团系列”的一环将举行音乐会。与出演者节目相同。门票1万韩元。053-250-1448。

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