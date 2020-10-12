达尔文研究藤壶的算计. October. 12, 2020 07:47. . 在海边有岩石的地方，经常能看到的是藤壶。虽然只有指甲盖那么小，但粘着力却非常强，用脚踢也踢不下来。因此，在全世界随处可见，与常见的东西相比，没有什么用处。除了能提鲜以外。但是有研究这种藤壶长达8年的人。世上没有什么事可做，研究它8年吗？ 但是这个“似乎无所事事”的人却很意外。因为他是提出进化论的查尔斯·达尔文。达尔文花了8年时间研究藤壶？是的。所以达尔文的传记作家和科学史家们都很好奇。著名的生物学家史蒂芬·杰伊·古尔德也是如此。更何况，达尔文埋头于藤壶的1846年至1954年，距离一出版就引起巨大争议的《物种起源》出版时间（1859年）并不远。考虑到他20多年来对这本书的核心——“物竞天择”概念的深思熟虑，他是在非常重要的时刻做了别的事情。 是不是因为太头疼了，暂时东张西望？但是，从东张西望来看，结果并不寻常。达尔文1851年和1854年出版的两本书超过1000页。 为什么会这样呢？科学作家大卫·夸曼在《生活在野外》一书中指出，达尔文的这种“外遇”是有原因的。这是为了发表进化论这一巨大理论的事前工作。 众所周知，当时是相信神创造世界的维多利亚时代。而且达尔文并不是一个很有名的学者。现在也是这样，如果并不出名的人提出违背常识的主张会如何呢？会不会像等待已久地送上掌声？恰恰相反。大家都会无视、不予理睬。相比看他发表的内容，更看他的知名度和出身。达尔文也知道这一点，所以在萌生“物竞天择”理论后，也搁置了20多年，而且是在阿尔弗雷德·拉塞尔·华莱士也寄来了具有同样想法的信件后，才急忙付诸发表。 不太善于社交的达尔文似乎制定了自己的“战略”。他想通过“藤壶计划”首先获得学界的信赖。他的判断是正确的。书籍出版后，虽然只是极少数，但也出现了认可他的人，这一点之后大有助益。古尔德称，达尔文在研究藤壶的过程中发现了明显的“进化证据”，但却悄悄隐过不提。为了更大的事情，他没有草率公开。古尔德将此称为“达尔文的推迟（Darwin's delay）”，意思是很好地发挥了为了未来而隐忍的耐心。 对于达尔文而言，研究藤壶的8年只有乐趣吗？也有可能是乏味和枯燥。但是多亏了战胜了这一点，为未来铺平了道路，才成就了大事。事实上，何尝不是如此呢？无论是学习、技术还是事业，只有战胜枯燥乏味的过程，打下基础，才能实现我们想要的愿望。

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