用“哽咽”演技来掩饰的核挑衅能力夸耀……尽管如此依然欢欣的文在寅政权. October. 12, 2020 07:47. . 朝鲜在劳动党创建纪念日10日零时举行了大规模阅兵式，大举公开了洲际弹道导弹和潜射弹道导弹等新武器。国务委员会委员长金正恩表示，“我们的军事力量按照我们的要求、我们的时间表，正在发展速度、质量和数量上发生变化”，夸耀了“加强战争遏制力”。 此次阅兵式充分展示了朝鲜式宣传煽动兼对内居民团结和对外武力示威的真面目。特别是金正恩还悉数拿出了威胁美国本土的远程核导弹和用于对韩打击的新型战术武器。针对美国，他克制直接提及，施压进行挑衅和谈判，针对韩国，不顾炸毁联络办事处和枪杀我国国民的暴行，提及“再次握手的日子”，再次提出了“幻象”。 在阅兵式上展示的武器是在2017年接连进行核、导弹试验将韩半岛推向战争危机后启动的南北、朝美对话秀，以及长期胶着的3年时间里制造出来的。特别是，朝鲜展示用于携带多弹头导弹的洲际导弹和直径更大的潜射导弹，其意味很明显。因为绝对不能弃核，所以要不承认核拥有国，或者拿出全新的条件来。金正恩甚至表示：“时间站在我们这一边。” 与此同时，金正恩暂时克制挑衅，表示在明年1月召开第八次党代会时提出具体的“策略和目标”。就是说，要观察11月3日美国总统选举后的动向，暂时进行自我封闭。他称，“并不是针对谁壮大战争遏制力”，调整了对美威胁的水平，甚至对韩国使用了“亲爱的南方同胞”的措辞，把它作为今后对美的铺垫，做出了柔和的姿态。 如此一来，韩国政府和执政党喜不自胜。青瓦台昨天上午召开国家安全保障会议常任委员会后表示，“关注朝鲜‘恢复南北关系’的立场”，相关部门也一致表示期待改善与朝鲜的关系。共同民主党评论称：“这是非常罕见的发言。我们认为这是对我们意志的回应。”这些表态无视了炫耀超大型洲际导弹、明确回归“挑衅与对话并行的两面战术”的武力示威的本质。 金正恩是把首都平壤当作巨大的影棚，全体动员军队和居民的“剧场国家”的主人公。“对不起”“无颜以对”，连着说了十多次“谢谢”。哽咽着热泪盈眶，甚至还展示了“爱民的领导人”的演技。但是，金正恩只是一个不顾无法入睡被叫来的居民和被鹅步弄坏膝盖的士兵，望着阅兵式群众说“这是世人惊叹的画面”的独裁者。难道又要被金正恩的演技和虚假表演所欺骗，对其本质视而不见吗？

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