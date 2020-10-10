死亡者为零的奇迹. October. 10, 2020 07:58. . 载有155人的飞机与鸟群相撞，失去引擎后坠毁。机长选择成功率接近0的紧急水上降落，然后落入哈德逊河。死亡者为零人。2009年1月发生的这一事件被称为“哈德逊河的奇迹”，但这一切，都得益于42年来飞行2万小时的机长的老练、24分钟内将掉入冰水的乘客全部救出的可靠的救援队。 ▷新西兰第二大城市克赖斯特彻奇在2010年9月发生了7.1级地震，但只有2名受伤者。同年1月，海地发生7.0级强震，导致22万人丧生，两者形成鲜明对比。新西兰总理说“这是奇迹”，但阻止灾难的是严格的建筑标准。新西兰在1931年发生7.8级强震，造成256人死亡后，将强震设计法制化。 ▷防止火灾惨案的基本要素是火灾警报、喷水器和防火墙，还有消防员们的迅速应对。韩文节长假前一天晚上，蔚山南区商住两用公寓发生大型火灾时，由于忠实于基本功，没有出现一名死亡者。火势从建筑物中间层开始，乘着强风瞬间席卷了33层建筑的正面。但是火灾警报器及时响起，居民们得以迅速躲避，喷水器启动，接到“有烧焦的味道”的报警后，在火灾初期出动的消防员可以应对火势扩散。 ▷英国伦敦的24层格伦费尔大厦和阿拉伯联合酋长国迪拜的86层塔在2017年6月和8月先后发生大型火灾。起火地点在建筑物的中间层，而且都是凌晨时分。迪拜的大楼里响起了火灾警报，保安们挨家挨户敲门。由于是防火墙结构，所以火势不容易蔓延。2个半小时后，火灾被扑灭，没有人员死亡。相反，在公共租赁公寓格伦费尔大厦，既没有保安也没有防火墙。约有80人死亡。 ▷建筑物的外墙材料也很重要。格伦费尔大厦惨案发生时，可燃性外装材料起到了导火索的作用。蔚山公寓的外墙材料是高层商住两用建筑中常用的铝复合板，板之间有作为噪音、振动等缓冲材料的树脂，具有易着火的性质，因此推测火势沿着外墙迅速蔓延。全国共有4792座30层以上的高层建筑，高架梯车也只能镇压到23层，在城市中心很难确保进入的空间。对于使用不燃性建筑材料、强化火灾警报系统和喷水器、防火墙等建筑物内火灾防范系统，不能有丝毫的疏忽。每年火灾死亡人数最多的冬季正在到来。

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