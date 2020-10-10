韩国军方：“如果战时作战指挥权移交推迟，将修改条件”……政权日程要优先于安保？. October. 10, 2020 07:58. . 联合参谋本部议长元仁哲前天在国会国政监查中表示：“如果战时作战权的移交变得遥遥无期或比我们想象的要晚，有必要完善移交条件。”元仁哲表示：“已经向美国提议，在明年上半年对韩国军队主导的未来联合司令部进行完全运用能力（FOC）的检验”，“如果确定是XXXX年（战时作战控制权移交时间）’，将走时间基线。”这是韩国军方最高领导层公开表示，相比满足作战权移交所需的核心条件，更愿意以特定时间为目标推进移交。 此前，韩美两国就作战权移交问题进行协商时，虽然经历了不少曲折，但维持“△韩国军队核心军事能力△应对朝鲜核、导弹威胁能力△韩半岛安全环境”三大条件的精神没有改变。但是在14日韩美安保协议会即将召开之际，韩方提及了修改条件，这暗示了无论如何都会把重点放在任期内移交作战权的目标上。这和制作新型飞机时不顾安全，只遵守出库日期的想法没有区别。 韩美两国计划分三个阶段进行作战权移交以后韩国军队主导的未来联合司令部运用的检验工作。但是，由于今年新冠疫情，美国本土的军人没有参加，因此，随着夏季韩美联合军演的缩小，完全运用能力的检验工作宣告流产。韩美联合司令罗伯特·艾布拉姆斯表示明年很难移交作战权，这也意味着在必要过程中不能用“走形式”的方式进行。在必要前提条件得不到满足的情况下，只有韩国军方陷入急躁症，极力回避检验的必要性。 作战权移交是改变自6·25战争以来以韩美同盟为基础建立的韩国安保根本框架的重大变化。一旦发生战争，美国本土将动员数十万兵力，韩美两国军队必须有条不紊地在单一指挥体系下运行。包括北约在内，拥有联合防御系统的国家和同盟在战争爆发时，把指挥权交给美军司令官，构筑单一指挥体系，但我们在战时也要构筑韩国军队行使作战权的新体系。因此，在事前准备和满足前提条件方面，不能有丝毫的不足。 特朗普政府因要求增加防卫费分摊额而轻易提出撤走驻韩美军等，不确定性越来越大。朝鲜没有停止开发新型核武器和洲际导弹级战略武器，正在提高威胁强度。在这种情况下，轻率的移交作战指挥权可能会成为韩国安保的噩梦。 就算任期内移交作战权是文在寅总统的大选公约和政策目标，但关系到国家命运的安保政策不能有丝毫的失误或一点的漏洞。在根据安保环境的变化慎重推进也不够的情况下，根据总统的政治日程仓促推进无异于自残行为。不能因为在任期内添加业绩的欲望和执念，而试图将安保问题政治工具化，在安保上产生漏洞。

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