特朗普对“视频辩论”勃然大怒，在被问到检测结果是否阴性时默不作答. October. 10, 2020 07:58. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 原定当地时间15日举行的美国总统选举候选人第二次电视辩论变得不确定。因为考虑到特朗普总统感染新冠病毒，主办方将进行方式改为视频辩论后，一直主张面对面讨论的特朗普表示强烈反对，并表明了拒绝参与的意思。 美国总统选举辩论委员会7日表示，将把第二次总统候选人电视辩论以视频方式举行。这是考虑到特朗普传播病毒的可能性。对此，特朗普8日在接受福克斯新闻频道采访时说，“我不认为自己有传染性”，表示不会参加视频辩论。他就反对的理由表示，“必须坐在电脑前进行辩论，只要主持人愿意，随时都可以打断说话”。在上个月29日的第一次辩论中，他采取了随时插话、打断对手说话等战略，因此认为视频辩论的方式于己不利。特朗普还说：“我听说，我基本上干净，6、7天（新冠病毒）就全部结束。” 特朗普竞选团队的竞选经理比尔·斯特皮恩发表声明说，“选民们应该有机会直接提问拜登失败的领导才能”，确认了拒绝视频辩论的意见。特朗普团队要求将第二次和第三次讨论会各推迟一周，分别于22、29日以现有的一对一面对面形式举行。 但是民主党总统候选人拜登方面明确拒绝辩论延期举行。拜登竞选团队的发言人凯特·贝丁菲尔德在声明中说：“日期不是由特朗普定的，而是由辩论委员会确定。”他说：“（15日的辩论）特朗普可能会出现，也有可能再次拒绝，但这是他的选择”，“期待他参加定于10月22日举行的最后一次辩论。”据ABC新闻报道，如果15日的讨论会告吹，拜登计划在费城与选民举行市政厅会议。 在这种情况下，特朗普还表明了重启对外活动的意向。他在同一天晚上进行的另一场与福克斯新闻频道的采访中表示，“状态非常好”，“本周六（10日）晚上可能会去佛罗里达进行游说。第二天还想参加宾夕法尼亚的游说活动。”他的依据是，总统主治医生肖恩·康利曾表示，“特朗普总统从周六开始可以参加正式活动”。 但是，特朗普对于“在确诊感染新冠病毒之后是否出现了阴性检查结果”的提问，没有做出明确回答。在25分钟的采访过程中，他还因两次咳嗽而说话停顿。

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