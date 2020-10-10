更大体型的新型洲际导弹，被捕捉到出现在平壤阅兵式的准备现场. October. 10, 2020 08:00. by 尹相浩 军事记者、朴孝睦记者 ysh1005@donga.com、tree24@donga.com. 记者9日获悉，韩国情报部门在平壤美林机场朝鲜军队阅兵式准备现场捕捉到了新型洲际弹道导弹。朝鲜很有可能在10日劳动党创建75周年阅兵式上公开与“火星-14”、“火星-15”型不同的新型洲际导弹。朝鲜在2018年2月建军节阅兵式之后，没有动员洲际导弹参加阅兵式。 据悉，美国侦察卫星等在美林机场捕捉到的新型洲际导弹的长度和直径比“火星-14”、“火星-15”型导弹更大。情报部门还捕捉到了与搭载“火星-15”型号的9轴（两边18个轮子）移动式发射车辆相似或更大的型号，因此认为也有可能是比“火星-15”型的射程和弹头重量更大的型号。也有人认为可能是固体燃料或多弹头洲际导弹。一名消息人士说：“动用侦察卫星、‘全球鹰’无人侦察机、战略侦察机等韩美情报资产，集中掌握了新型洲际导弹等阅兵式演习现场的武器动向。” 情报部门不排除朝鲜国务委员会委员长金正恩在阅兵式上发表强调美国政府应撤回对朝敌对政策等的演讲的可能性。一名外交消息灵通人士预测：“朝美无核化对话事实上已经中断，如果在美国大选约一个月前公开新型洲际导弹，金正恩委员长又发表强硬言论，那么这将成为影响韩半岛安保格局的不小的变数。” 据悉，韩美情报部门还捕捉到了朝鲜咸镜南道新浦一带将潜射弹道导弹装载在驳船上运走的情况。韩美情报部门正在关注安装在现有潜水艇或即将下水的新型潜水艇上发射的可能性。但据悉，朝鲜利用建党纪念日发射洲际导弹或潜射导弹的可能性不大。 青瓦台8日在国家安保室长徐薰的主持下召开了国家安全保障会议常任委员会会议，检查了朝鲜及韩半岛局势，9日也就朝鲜发动挑衅的可能性保持高度警惕，继续保持紧张状态。特别是青瓦台认为，文在寅总统反复强调终战宣言，认为根据朝鲜的挑衅与否，舆论对对朝政策的支持趋势可能会发生变化。

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