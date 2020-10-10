火柱子直冲33层的高空……有好心居民敲打邻居家的门. October. 10, 2020 07:59. by 蔚山=赵应亨记者 /姜胜贤记者 yesbro@donga.com,byhuman@donga.com. 8日晚11时左右，蔚山南区33层商住两用公寓发生的大型火灾，经过约15小时30分钟之后终于被扑灭了。据悉，该建筑物内居住着500多人，但居民和消防当局沉着应对，截至9日没有发生严重的人员伤亡。 蔚山消防本部9日表示：“三桓新艺术(Samhwan Art Nouveau)商住两用公寓火灾在下午12时35分控制了大部分火势，在2时50分已全部扑灭。”据悉，沿着外墙蹿升的大火在9日上午得到一定程度控制，但由于风大到足以发出强风警报的程度，再加上余火继续蔓延，所以完全灭火需要一定的时间。 虽然火势危及整个建筑物，但当地居民及时应对，避免了大型惨剧的发生。 确认火灾疑似情况后，立即拨打119报警，在火势蔓延后逃往安全场所。居民A某说：“几个居民积极敲打着邻居们的门，发去避难警报，帮助孩子等老弱病残者转移。”据消防当局称，低层居民迅速逃到1楼外，而中、高层居民则迅速逃到附近的避难区域。消防相关人士表示：“用湿毛巾捂住嘴和鼻子移动也很及时。” 消防当局的反应也很快。消防队在接到最初报警的5分钟后就立马赶到了现场，并迅速掌握了现场情况。在火灾正式蔓延之前，他们到达现场帮助居民躲避。火灾现场投入了930名消防员和75名警察和地方自治团体等相关机关人员共1005名人力。

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