洋基队的反击，“在最后的第5场比赛中决一胜负吧”. October. 10, 2020 07:59. by 姜泓求 windup@donga.com. 本轮系列赛的悬念将在最后一场比赛揭晓。 美国职业棒球大联盟(MLB)坦帕湾魔鬼鱼队和纽约洋基队的美国联盟分区赛(ALDS)将进入最后的第五场比赛。9日(韩国时间)，洋基队在美国加利福尼亚州圣地亚哥Petco公园体育场举行的系列赛第4场比赛中，以5比1战胜坦帕湾队，从而将两队的总比分扳成2比2平，实现了均衡。第6局下半局，纽约洋基队的克莱伯•托雷斯(24岁)击出2分本垒打，锁定了胜局。洋基队凭借着该记本垒打将比分从2比1扩大到了4比1。 虽然球队败北，但坦帕湾队的崔志万(29岁)创下了有意义的记录。当天，作为4号击球手兼1垒手首发出场的崔志万在第4局上半局击出安打，取得了季后赛个人第7支安打。这一数据超过了效力得克萨斯骑警队的秋信守的6支安打，创下了韩国全美职业棒球联合会运动员季后赛历史最多安打纪录。 崔志万的作用将在10日举行的最后第5场比赛中变得更加重要。因为本赛季(包括季后赛)崔志万在面对洋基队的尖子投手凯利•科尔(30岁)时，取得9个有效击球、6支安打(3记本垒打)和6分的成绩，展现出强势表现，而后者将在最后一场比赛中首发出场。崔志万在第一场比赛中面对科尔击出了2分本垒打。在与多伦多蓝鸟队的外卡系列赛中以替补选手身份出场的崔志万以第1场比赛的活跃为基础，在本轮系列赛中一直坚守着4号击球手的位置。 另外，当天休斯敦太空人队在与奥克兰运动家队的ALDS第4场比赛中，以11比6获胜，并以3胜1负的战绩进军美国联盟冠军赛(ALCS)。西部赛区第2位的休斯敦队在外卡系列赛中击败了中部赛区第1位的明尼苏达双城队，接着又在ALDS中击败了西部赛区第1位的奥克兰队。 另一边，在国家联盟分区赛(NLDS)上，亚特兰大勇士队以7比0战胜迈阿密马林鱼队，洛杉矶道奇队以12比3战胜圣迭戈教士队，两队双双以系列赛3胜0负的成绩进入了国家联盟冠军赛(NLCS)。

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