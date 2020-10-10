“韩流粉丝现在成了堂堂正正的韩国语老师”. October. 10, 2020 08:00. by 崔고야 best@donga.com. 从上个月开始成为世宗学堂当地韩国语助教的来自印度尼西亚的凯瑟琳•伊凡莎琳(22岁)和越南的胡昂敏(20岁，音译)是从学生时期开始接触韩国大众文化的K-POP、K-电视剧迷。因为喜欢韩国歌手和演员，所以开始学习韩语，现在成为了教授当地人的实力者。在74个国家从事韩国语教育事业的文化体育观光部下属的世宗学堂财团今年开始实施从当地韩国语教育课程优秀结业者中聘用助教的项目。伊凡莎琳和胡昂敏算是结业生出身的第一期实习老师。最近，记者通过电子邮件和电话采访了她们。 “韩文是只要知道辅音和元音(子音和母音)的基本原理就容易学会的文字。我爱比任何文字都珍贵、更美丽的韩语。” 通过电子邮件采访见到的伊凡莎琳以流畅的写作手艺展示了对韩文的热爱。2012年看了电视剧《花样男子》后决定自学韩语，跟着《浪漫满屋》、《我的名字叫金三顺》、《秘密花园》等演员的台词学习对话。从2018年开始她在世宗学堂接受了语法、作文、口语教育。 她在雅加达帮助父母以面包师的身份工作，但最终梦想是正式成为一名韩语老师。在印度尼西亚，韩流人气很高，但开设韩国语专业的大学只有4所，学习韩国语教学法的机会非常少。她说：“随着韩国的国际地位提高和韩流走向世界，学习韩语的人正在增加，但印度尼西亚的韩国语教育者却非常不足。我想为韩语的普及尽一份力。” 胡昂敏一边听防弹少年团、IU、Ali的歌曲，一边对韩语产生了兴趣。从2017年开始在世宗学堂正式学习，3年后成为老师。胡昂敏说：“韩语中形容词非常丰富，容易表达感情，发音听起来很美。翻译了美丽的韩国语歌词，韩语实力得到了提高。”但同时她也表示，“最难的是把敬语和平语区分开来。曾出现了在和老师对话时不加‘요(表示尊敬或强调的辅助词)’而直接说平语的失误。” 胡昂敏说：“用一句话来表达韩语就是‘希望’。”目前在胡志明市一所大学攻读经营学专业的她只是笼统地想“在韩国企业就业”，并没有具体的梦想。她说：“我找到了当韩国语老师的真正梦想。我想成为一名能够很好地向越南学生解释学习过程中最困难的韩国语语法的老师。”

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