新冠肺炎新增确诊病例逾34万人，创全球单日最高记录. October. 10, 2020 08:00. by 申亚衡记者 / 巴黎=金润钟 常驻记者 abro@donga.com,zozo@donga.com. 全世界新型冠状病毒肺炎(COVID-19)单日新增确诊者接近34万人，刷新了单日最高值。特别是英国、意大利等欧洲国家的第二次流行扩散势头异常迅猛。 据国际统计网站Worldmeters统计，8日全世界新冠病毒肺炎确诊人数为34.8774万名。1日增加到32.3393万名，4日减少到25.6918万名，有所放缓，但7日又大幅增加到34.3932万名，连续两天创下了日最高记录。 8日发生的确诊病例按国家顺序依次为印度(7.0824万名)、美国(5.6652万名)、巴西(2.7182万名)。保健体系脆弱、两极化严重的中南美和印度所遭受的损失正在剧增。 欧洲的扩散趋势也不寻常。据《路透社》等媒体透露，当天欧洲约有9.7万人感染病毒，是新冠肺炎猖獗以来确诊病例最多的一天。特别是，英国8日一天新增感染人数达1.7540万名，比前一天(1.4162万名)增加了3378名。死亡人数也增加了77人，累计死亡人数超过了4.25万人。英国广播公司(BBC)报道说，英国政府计划于下周初下达关闭酒吧和餐厅、禁止在其他地区住宿等2次封锁令。 另外，意大利政府当天还发表了新行政命令，规定从英国、比利时、荷兰、捷克来意大利的访客必须进行新冠病毒检查。意大利也新增了4458名确诊病例，从4月12日新冠病毒的高峰期后，时隔6个月单日确诊病例超过了4000例。同一天，法国新增确诊病例1.8129万名，法国计划以高龄层为中心下达新的封锁令。 在新冠肺炎疫情丝毫没有平息迹象的情况下，制药公司加快了疫苗及治疗剂的开发和批准程序。美国生命工学企业Regeneron8日表示，已向美国食品和药物管理局(FDA)要求批准紧急使用本公司抗体治疗剂“REGN-COV2”。“REGN-COV2”是受到新冠病毒感染的美国总统唐纳德•特朗普服药后满意地表示“(状况)立即好转”的治疗剂。美国制药公司吉列尔科学公布了临床试验结果，治疗剂瑞德西韦(Remdesivir)能将新冠病毒肺炎患者的恢复时间缩短5天。琼森公司与欧盟(EU)执行委员会签订了新冠肺炎疫苗供应合同。

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